Fenerbahçe, Milan'ın stoperini istiyor

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan'da forma şansı bulamayan Mateo Musacchio ile ilgilendiğini iddia etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncuyla Fenerbahçe ve Parma'nın ilgilendiği belirtildi.

İtalyan muhabir Nicolo Schira, sarı-lacivertli takımın Milan'ın 30 yaşındaki Arjantinli stoperi Mateo Musacchio ile ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin dışında Serie A ekiplerinden Parma'nın da Musacchio'yu istediği aktarıldı.

2017'de Villarreal'den transfer edilen Musacchio için 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

2017/2018 sezonundan itibaren Serie A'da 74 maçta forma giyen Arjantinli, bu sezon ligde hiçbir maçta şans bulamadı.

6 kez Arjantin A Milli Takımı'nda oynayan savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.