Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini açıkladı

Fenerbahçe, Las Palmas'ta forma giyen 1.87 boyundaki stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

Pazartesi günü İstanbul'a gelen Lemos yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı.



Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."

24 yaşındaki savunmacı 2019-20 sezonunda İspanya 2. Ligi'nde 26 maçta forma giyip 1 de gol attı.

Fenerbahçe, Lemos ile birlikte A takıma bu sezonki sekizinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Sarı-lacivertliler daha önce Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa ile sözleşme imzalamıştı.