Fenerbahçe maçları Güney Kore'de yayınlanacak

Türkiye'de yaşayan Güney Koreli Youtuber Chaby Han, ülkesinde yayın yapan dijital platform Coupang Play'in Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacağını aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Chaby Han, “Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının hakkını aldı. İlk yayın Kayseri maçı oldu. Bu sezon Kore'de tüm Fenerbahçe'nin maçları canlı yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper Kim Min Jae'i kadrosuna katmasının ardından ülkede Fenerbahçe maçlarına ilgili artmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması da Güney Kore'de canlı yayınlanmıştı.