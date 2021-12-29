Fenerbahçe, kupada uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe normal süresi golsüz sona eren maçta Afjet Afyonspor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.
Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11’le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.
Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi. Ev sahibi Fenerbahçe uzatmada Enner Valencia (Penaltı) ve Samuel-Osayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.