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Spor

Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı 

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladı

26 Ekim 2018 15:36

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green\'in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe\'de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
\"1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz.\"

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