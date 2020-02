Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı 

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green\'in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe\'de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz.\"