Fenerbahçe Diego'yu resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 2013/14 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, transfere çok hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli ekip, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de kiralık olarak oynayan ve Bundesliga ekibi Wolfsburg ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitecek olan Diego Ribas da Cunha'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın da yaz aylarında kadroya katmak için görüşmelere başlandığı birçok yöneticitarafından açıklanan 29 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin bir anda görüşmelere başlandığını açıklaması şaşkınlık yarattı.

Bu sezon Wolfsburg ve Atletico Madrid'de toplam 37 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Diego Ribas da Cunha'nın transferi için temsilcileri ile görüşmelere başlanmıştır."