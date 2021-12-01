Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkiyle ilgili tepki: Örneği olmayan sevkler camiamızı kızdırmaktadır

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can'ın PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu kararı kötü niyetli olarak nitelendirdi. Kızılhan, "Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe deneme tahtası değildir" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can Kahveci'nin Göztepe maçındaki olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tepki gösterdi. FB TV'ye konuşan Kızılhan şöyle konuştu:

"PFDK sevkleri bizim için şaşkınlık verecek boyutta Bu sisteme çöreklenmiş kişilerin değişmesi gerektiği talebimizin ne kadar haklı olduğu ortadadır.. Amacı Türk futbolu dışında olan herkesin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. İrfan Can Kahveci, saldırı adı altında bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. Sevkin bu şekilde yapılması en hafif tabiriyle kötü niyettir. Her maçta yaşanabilecek bir olayla ilgili skandal bir karar verilmiştir. Bu asla kabul edilemez. Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe deneme tahtası değildir.

Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. TFF'nin görev verdiği gözlemcilere çeki düzen vermesi gerekmektedir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile; 2 sezon önce Vedat Muriqi'nin niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında bir fark yoktur. Vedat ceza almamıştı, İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz. Yanlış hesap Bağdat'tan dönecektir."