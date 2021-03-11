Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi

Son 2 maçın kadrosuna alınmayan ve antrenmanlara katılmayan Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın bugünkü çalışmasında yer alacağı açıklandı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.
Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.
Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Milli futbolcu 27 Şubat'tan beri A takımla antrenmanlara çıkmıyordu.