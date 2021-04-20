Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely müjdesi

Barcelona karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe Beko pivotu Jan Vesely'nin, serinin 3. maçı olan CSKA Moskova karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, THY EuroLeague'de CSKA Moskova ile oynayacakları play-off çeyrek final serisi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Vesely'nin son durumu hakkında bilgi veren Komsuoğlu, Çek pivotun, serinin 3. maçında forma giyebileceğini söyledi.

Jan Vesely'nin çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini belirten Komsuoğlu, "Çok iyi tedavi uygulandı. Moskova seyahati öncesinde yarın son durumuna bakacağız. Ona göre de ya bizimle gelecek ya da İstanbul'da kalıp çalışmalarına devam edecek. Çok büyük bir terslik olmazsa Vesely, İstanbul'daki serinin 3. maçından itibaren aramıza katılacaktır. Moskova seyahati için şu anda kesin bir şey söylemiyorum. Teknik heyetimiz durumuna bakacak ve hazırsa ona göre karar verecek" şeklinde konuştu.