Fenerbahçe 2 sezonun ardından finalin kapısında

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye yarı final 2\'nci karşılaşmasında 2-2\'nin rövaşında Fenerbahçe\'nin konuğu Beşiktaş olacak.

Vodafone Park\'ta oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe 2-2\'lik skorla avantajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip her türlü galibiyet ve 2-2\'den az skorlu beraberliklerde turu geçen taraf olacak. Maçtan 2-2\'lik skorun çıkması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE\'NİN KOZU PRESS

Derbi karşılaşması öncesinde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip çalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ile Beşiktaş\'ın pas yollarını kapatmaya çalışacak. Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi.

JANSSEN SABIRSIZLANIYOR

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında sakatlanan Janssen sakatlığından kurtuldu. Hollandalı oyuncu, derbi karşılaşması öncesi Aykut Kocaman\'a hazırım mesajı verdi. Aykut Kocaman\'ın Janssen\'i riske etmeyeceği, bunun yanında son 5 haftada mağlup olmayan takımda ilk 11\'i bozması beklenmiyor.

Aykut Kocaman\'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11\'i şöyle: Volkan Demirel - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

FENERBAHÇE GENEL İSTATİSTİKTE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş\'ın toplamda 347\'nci kez karşılaşacağı büyük derbide bugüne kadar Sarı-Lacivertlilerin 131, Siyah-Beyazlıların ise 124 galibiyeti bulunuyor. 91 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 475 gol atarken, Beşiktaş ise 436 gol sevinci yaşadı.

SARI LACİVERTLİLERİN KUPADA ŞANSI TUTMUYOR

Türkiye Kupası\'nda 3\'ü final olmak üzere 13 kez eşleşen iki takımdan, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 4 kez tur atlayan taraf olurken 3 finali de siyah beyazlı takım kazanarak kupayı müzesine götürdü. .

İki takım arasındaki ilk final 1988-1989 sezonunda çift maç üzerinden oynandı ve 1-0 ve 2-1\'lik skorlarla Fenerbahçe\'yi yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. 2006 finalinde de gülen taraf yine Beşiktaş\'tı. İzmir Atatürk Stadı\'nda oynanan finali uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe\'ye karşı ikinci kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Siyah-Beyazlıların Fenerbahçe ile karşılaştığı 3\'üncü final yine İzmir Atatürk Stadı\'nda bu kez 2009 yılında oynandı. O sezon lig şampiyonluğunu da kazanan Beşiktaş sahadan 4-2\'lik bir zaferle ayrılarak ezeli rakibine karşı 3\'üncü finalinden de galip ayrıldı.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe finallerin haricinde 4\'er kez çeyrek final ve yarı finalde birer kez de son 16 turunda eşleşti. Bu eşleşmelerin 6\'sında Beşiktaş, 4\'ünde Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. İki takım kupada 21 kez karşılaşırken Siyah-Beyazlıların 11, Sarı-Lacivertlilerin biri hükmen olmak üzere 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozmayı başaramadı. Kupa maçlarında Beşiktaş\'ın 32 golüne Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

GERİLİMİ YÜKSEK DERBİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 5 karşılaşmaya bakıldığında maçların yüksek gerilimde oynandığı görülüyor. Sadece son iki sezonda oynanan 5 derbide 11 kırmızı 36 sarı kartın çıkmış olduğu derbiler de iki takım da maçı 11 kişi tamamlamakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Türkiye kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanından 2-2\'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe, Beşiktaş\'a karşı alacağı her türlü galibiyette finale yükselecek. 0-0 ve 1-1\'lik sonuçlarda da Fenerbahçe adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-2 sonuçlanması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

METE KALKAVAN\'IN DERBİ KARNESİ

Yarın saat 20:30\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan\'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken dördüncü hakem Suat Arslanboğa olacak.

Mete Kalkavan, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş\'ın 4, Fenerbahçe\'nin 3 derbisinde düdük çaldı. Beşiktaş bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kalkavan, Fenerbahçe\'nin bu sezon 4 maçında görev yaptı. Sarı-Lacivertli takım Aytemiz Alanyaspor\'u 4-1, Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-0, Antalyaspor\'u ise 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile de 2-2 berabere kaldı.

Mete Kalkavan, Beşiktaş\'ın ise bu sezon 2 karşılaşmasında görev yaptı. Siyah-Beyazlıların Medipol Başakşehir mücadelesi 1-1 sonuçlanırken, Bursa\'yı 2-1 mağlup ettiler.