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Spor

Fenerbahçe 18 yaşındaki Güney Koreli Jin-ho Jo'yu transfer etti

06 Mart 2022 10:45

Fenerbahçe, Jeonbuk Hyundai Motors'da forma giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer etti.

Fenerbahçe, Kim-min Jae'nin ardından bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors altyapısında forma giyen Jin-ho Jo'yu İstanbul'a getirerek renklerine bağladı.

Merkez orta sahada görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, ilk etapta Fenerbahçe'nin U-19 takımı ile çalışacak ve transfer sezonunun açılmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 maçta 3 gollük performans sergileyen Jin-ho Jo, U-18 Ligi'nde çıktığı 7 maçta ise 1 gol kaydetti.

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