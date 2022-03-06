Fenerbahçe 18 yaşındaki Güney Koreli Jin-ho Jo'yu transfer etti

Fenerbahçe, Jeonbuk Hyundai Motors'da forma giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer etti.
Fenerbahçe, Kim-min Jae'nin ardından bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors altyapısında forma giyen Jin-ho Jo'yu İstanbul'a getirerek renklerine bağladı.
Merkez orta sahada görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, ilk etapta Fenerbahçe'nin U-19 takımı ile çalışacak ve transfer sezonunun açılmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 maçta 3 gollük performans sergileyen Jin-ho Jo, U-18 Ligi'nde çıktığı 7 maçta ise 1 gol kaydetti.