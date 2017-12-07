Fenerbahçe: 1 - Knack Roeselare: 3

Voleybolda erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika ekibi Knack Roeselare\'e 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Çarşamba günü İstanbul\'da İtalya temsilcisi Perugia ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Metin Toy, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, İzzet Ünver, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Karasu)

Knack Roeselare: Trinidad, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Van de Valde (Dejonckhere)

Setler: 20-25, 19-25, 25-21, 16-25

Süre: 103 dakika (27, 26, 28, 22)

İSTANBUL / DHA