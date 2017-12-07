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Spor

Fenerbahçe: 1 - Knack Roeselare: 3

Voleybolda erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika ekibi Knack Roeselare'e 3-1 mağlup oldu

07 Aralık 2017 23:44

Voleybolda erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika ekibi Knack Roeselare\'e 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Çarşamba günü İstanbul\'da İtalya temsilcisi Perugia ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)
Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Metin Toy, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, İzzet Ünver, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Karasu)
Knack Roeselare: Trinidad, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Van de Valde (Dejonckhere)
Setler: 20-25, 19-25, 25-21, 16-25
Süre: 103 dakika (27, 26, 28, 22)

İSTANBUL / DHA

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