Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

FENERBAHÇE: Erten, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Oğuz, Mehmet Topal, Alper (Dk. 68 Ahmethan), Mehmet Ekici (Dk. 51 Aatif), Valbuena (Dk. 68 Dirar), Janssen

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Erhan, Douhadji, Sezer, Tolgahan, Yiğit, Savaş (Dk. 56 Mendy), Atakora, Umut (Dk. 46 Lingane), Abdulkadir (Dk. 76 Atabey), Tambe

GOLLER: Dk. 23 - Dk. 51 - Dk. 66 Alper, Dk. 26 Janssen, Dk. 45 Hasan Ali, Dk. 90 (P) Ahmethan (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Yiğit, Douhadji, Erhan, Mendy (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Douhadji (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor\'u 6-0 mağlup etti.

23\'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Oğuz, sağ kanatta hareketlenen Şener\'in koşu yoluna meşin yuvarlağı bıraktı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Şener yerden ortasını yaptı, Alper topu filelere gönderdi: 1-0.

26\'ncı dakikada sağ kanattan Alper\'in pasıyla topu kontrol eden Vincent Janssen iki oyuncudan sıyrılıp vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 2-0.

45\'inci dakikada Valbuena ile Janssen\'in paslaşmasında Valbuena ceza sahası içerisinde topla buluştu. Fransız oyuncunun ortasına kafa vuran Hasan Ali, durumu 3-0\'a getirdi.

İlk yarı Fenerbahçe\'nin 3-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

51\'inci dakikada Valbuena\'nın kullandığı serbest vuruşta yükselen Mehmet Topal\'ın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Alper yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

66\'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Valbuena son çizgiye inerek yerden pasını Alper\'e çıkarttı. Tecrübeli oyuncunun vuruşu, bir kez daha ağlara gitti: 5-0.

89\'uncu dakikada maçın hakemi Ali Şansalan, Janssen\'e yapılan müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

90\'ıncı dakikada Ahmethan\'ın kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Kurtuluş\'un müdahalesine rağmen önce direğe, sonra ağlara gitti: 6-0.

Mücadele, Fenerbahçe\'nin 6-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı.