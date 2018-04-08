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FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE PASKALYA AYİNİ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi

08 Nisan 2018 04:33

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi\'nde ayin düzenlendi. 
Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul\'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Mum yakılması 
- Dua edilmesi 
- Rumca ilahiler okunması
-  Bartholomeos detay
- Genel ve Detaylar 
 

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