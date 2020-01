Feminist kadınlardan 'Oyumuz HDP'ye' açıklaması

Feminist hareket içinden bazı kadınlar, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler için HDP’ye oy verme çağrısı yaptı. 749 feminist kadının imzaladığı metinde “Kadın kurtuluş mücadelesinin HDP çatısına sığmayacak talepleri olduğu” vurgulanırken AKP’nin kadınlara yönelik politikalarına ve muhalefet alanının daralmasına karşı HDP’ye oy verileceğinin altı çizildi. Kadınlar, açıklamada “HDP’nin Meclis’te olmasının anti-demokratik ve otoriter rejime karşı, siyaset alanlarımızın genişletilmesi için bir yol açacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

İmza vermek için 17 Nisan, Cuma günü saat 17:00’a kadar aktif kalacak “Seçimlerde HDP’ye destek!” başlıklı çağrının tam metni şöyle:

12 yılı geride bırakan AKP iktidarının en ayırt edici özelliklerinden biri kadınlara yönelik politikaları oldu. AKP aileyi merkeze alan kadın politikalarıyla kadınların emeklerinin, bedenlerinin ve kimliklerinin erkekler ve devlet tarafından denetlenme sınırlarını genişletti, genişletiyor.

Antidemokratik ve otoriter AKP hükümeti yönetimi altında bugün, feminizm de dahil olmak üzere, her türlü muhalif politikanın siyaset ve ifade alanı gittikçe daraltılıyor, sindirilmeye, değersizleştirilmeye çalışılıyor. Kendini iktidarın karşısında konumlayan her türlü muhalefeti ve direnme biçimini susturmaya yönelik baskılar, yasal düzenleme adı altında durmaksızın meşrulaştırılıyor. Tüm bunlar var olan eşitsizlikleri derinleştirirken aynı zamandaemekçilerin, ezilenlerin mücadele gücünü kırarak bu eşitsizlikleri aşma olanağını da zorlaştırıyor. Toplum üzerinde yaptırım gücü olan meclis, bu seçimde de yüzde 10 baraj dayatmasıyla farklı ses ve duruşlara kapatılıyor, barış sürecinin muhataplarının meclisteki temsiliyeti riske atılıyor.

7 Haziran seçimleri sürecinde bir yandan aktif feminist politika yapmayı sürdürürken, bir yandan da yaşam alanlarımızın tümüne göz koyan anti-demokratikleşmeye dair, toplumsal muhalefet içerisinde bir siyasi özne olarak tutum almayı doğru buluyoruz.

Biz aşağıda imzası olan feministler HDP’ye oy veriyor ve HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz. Bu çağrıyı yaparken kadın kurtuluş mücadelesinin HDP çatısına sığmayacak talepleri, hedefleri ve örgütlenme ilkeleri olduğunu ve herhangi bir karma siyasi partinin kadınların öz örgütlülüğünü esas alan feminist mücadelenin öznesi olamayacağını, dolayısıyla bir partiyi bu saikle işaret etmeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz.

HDP’nin mecliste olmasının bu anti-demokratik ve otoriter rejime karşı, siyaset alanlarımızın genişletilmesi için bir yol açacağını düşünüyoruz. Merkezileşmeye ve tek tipleşmeye karşı tutumu, önerdiği çoğulcu siyaset, sokakla bağını koparmayarak siyaseti meclise indirgememe, ezilen kimlikleri tanıma ve taleplerini merkeze alma hedefleriyle HDP’nin siyaseten farklı bir yönelimde olduğunu görüyoruz. Kürt sorununun kalıcı çözümü ve barış için HDP’nin mecliste olması bizce elzem. Ayrıca, başta Kürt kadın hareketi olmak üzere, HDP’de kadınların mücadelesi sonucunda elde edilmiş kazanımların da üzerinden atlanmayacak önemde olduğunu düşünüyoruz.

Oyumuz HDP’ye!

Şimdiye kadar bu adresten çağrıya imza atmış feminist kadınların tam listesi şöyle:

Açelya Uçan Ada Ayşe İmamoğlu Ahsen Diyarbekirli Alev Özkazanç Algin Saydar Ani Paylan Arzu Uraz Arzu Yayıntaş Arzu Yılmaz Asena Günal Aslı Çalıkoğlu Aslı Çetinkaya Aslı Erdem Aslı Kuzu Aslı Şüküroğlu Aslı Takanay Aslı Tohumcu Asli Davas Asli Zengin Aybike Haydaroğlu Ayça Üzelgün Ayfer Saki Ayla Arıcan Ayla Eroğlu Ayla Sümer Tsekka Ayla Şeşan Aylin Caki Aylin Türer Aynur Boyraz Aynur Özuğurlu Ayse Arslan Ayse Bilgen Ayse Dursun Aysel Aslan Aysel Şahin Ayseli Saki Aysenur Arslanoglu Aysu Bilgen Ayşe Bayram Ayşe Gözen Ayşe Günaysu Ayşe Keklik Ayşe Nur Çifci Ayşe Nur Doksat Ayşe Öykü İş Ayşe Özkan Ayşe Şen Ayşe Toksöz Ayşe Uyguner Ayşe Ülkü Özakın Ayşegül Devecioğlu Ayşegül Taşıtman Ayşegül Uçar Ayşegül Ulutaş Ayşen Akgül Ayten Alkan Bahar Çise Bahar Gündoğdu Bahar Şahin Fırat Balca Ergener Banu Demiroglu Banu Paker Banu Yıldıran Genç Başak Kocadost Başak Salihler Gülbir Başak Tuğsavul Begüm Acar Begüm Baki Begüm Özden Fırat Behice Çağlar Belkıs Ahi Bengi Akbulut Bercis Mani Berfin Aktaş Berfin Yıldırım Beril Sarıaltun Beritan Karakoyun Berivan Barca Berivan Bazencir Berrin Yaşot Betül Celep Betül Dünder Betül Yarar Beyhan Tayat Bilge Güler Bilge Körükcü Biray Kolluoğlu Bircan Polat Buket Bayram Buket Kaya Buket Turkmen Burcu Arıkan Burcu Bakö Burcu Ballıktaş Bingöllü Burcu Can Burcu Eren Burcu Konakçı Burcu Laçin Burcu Özcan Burcu Şahinli Burcu Şentürk Burcu Tokat Burcu Yakut-Cakar Burçin Başar Büşra İkan Büşra Özel Büşra Üner Cagla Aykac Cana Bostan Canan Kaplan Canan Mengül Candan Eribol Candan Yıldız Cansın Begüm Kahraman Cansu Yapıcı Cemile Ersoz Cemre Baytok Cemre Cemri Cemre Gönüllü Cemre Topal Ceren Aydın Ceren Çökelek Ceren Demirdöğdü Ceren Göker Ceren Yartan Ceylan Begüm Yıldız Ceylan Çağır Ceylan Emir Cihan Amed Çagdas Demet Güler Çağla Parlak Çağla Yılmaz Çiçek Aktaş Çiğdem Güvercin Çiğdem Yalçın Çilem Pınar Dağ Çise Atalay D Güneş Damla Ceylan Damla Duru Damla Eroğlu Damla Pinçe Defne Koryürek Defne Merve Çadırcı Delta Meriç Candemir Demet Bolat Demet Özmen Demet Suluhan Deniz Aslan Deniz Aydın Deniz Elitas Deniz Erdoğdu Deniz Gökçe Deniz Kırlıdoğ Deniz Nihan Aktan Deniz Saltukoglu Deniz Ulusoy Derman Gümüş Derya Altun Derya Bozarslan Derya Çiçek Derya Gezer Derya Kırmızıtoprak Derya Yüksel Devo Akyüz Devrim Kılıç Dicle Kılınç Didem Derya Özdemir Didem Oral Dilan Koç Dilara Acar Dilara Gürcü Dilber Koyun Dilek Afife Dilek Akkuş Dilek Şentürk Dilek Yılmaz Diren Cevahir Şen Döndü Atay Durna Şahin Duygu Doğan Duygu Gülakan Duygu Kurhan Duygu Öz Duygu Zengin Ebru Simsek Feurer Ebru Sorgun Ebru Sönmez Ebru Yıldırım Ece Kocak Ece Örken Ecehan Balta Ecem Şen Eda Ağca Eda Gecikmez Ekin Baltas Ekin Sanaç Ekin Yaman Elçin Öz Elif Akan Elif Aldemir Elif Arzuman Elif Bell Elif Can Elif Ege Elif Egeroglu Elif GÜVEN Elif Güven Elif Karlıdağ Elif Şimşek Elif Tuna Şahin Elif Uyar Elmas Tastan Emel Altınkaya Emel Ataktürk Emel Şen Emel Üresin Acar Emil Eker Emine Erdoğan Emine Kardeş Emine Şahin Eser Sandıkcı Esra Arslan Esra Bilgen Dursun Akyüz Esra Dabağcı Esra Demir Esra Demiroglu Esra Karaogullarindan Esra Koç Esra Salmanli Esra yılmaz Evin Doğu Evren Kocabıçak Evren Paydak Evrim Gürenin Evrim Güzelpınar Evrim Hikmet Öğüt Evun Sevgi Okumuş Eylem Ana Küçük Eylem Ates Eylem Delikanli Eylem Deniz Durgun Eylem Tuna Turunc Ezgi Berk Ezgi Berktas Ezgi Çavlı Ezgi Duman Ezgi Emre Ezgi Karadayı Ezgi Sarıtaş Ezgi Ülkü F. Nazan Eroğlu Fatma Adalı Fatma Akman Fatma Baş Fatma Elif Koru Fatma Kasımoğlu Fatma Kurt Fatma Mefkure Budak Fatma Say Fatma Zehra Fatoş Hacıvelioğlu Feray Mertoğlu Ferhan Pınar Ekin Ferhat Cinar Feride Eralp Feride Güler Feryal Saygılıgil Fethiye Çetin Feyha Karslı Feyha Karslı Feyza Çanaklı Figan Erozan Fiiz Karakuş Filiz Ada Stephenson Filiz Ak Filiz Çay Filiz Fırtına Firdevs Hoşer Fisun Guven Fisun Kurtdişoğlu Fulden Ibrahimhakkioglu Fulya Çetin Fulya Çetin Funda Funda Ekin Funda Tosun Füsun Aydınlık Füsun Demirtaş Füsun Kortel Füsun Özgören Füsun Özlen Gamze Hızlı Gizem Aslan Gizem Cayran Gizem Gül Taşcı Gizem Güzel Gonca Şencan Gökçe Baltacı Gökçe Çiçek Paydak Gökçe Türkmen Gönül Kokmaz Gönül Morgül Gönül Sevindir Gözde Hazer Akan Göze Orhon Gül Gürel Gül Özlen Gülay Akın Gülbin Altınakar Çelebi Gülçin Aksoy Gülden Özcan Güleren Eren Gülfer Akkaya Gülgün Ağabeyoğlu Gülhan Davarcı Güliz Saglam Güllistan Yarkın Gülnur A. Savran Gülnur Aksop Gülnur Elçik Gülrihan Dinç Gülseren Aydın Gülseren Pusatlıoğlu Gülşah Aksoy Gülşah Çırdaklı Gülşen Işıkoğlu Gülşin Ketenci Gültan Ergün Gülten Aslan Gülten Kotanoğlu Güner Karaduman Güneş Engin Güneş Öztürk Güneş Terkol Güney Bekdaş Günseli Tunaseli Coşar H.Neşe Özgen Hacer Ansal Hale Çelebi Halide Edip Biçer Hamide Bezirci Hamiyet Özay Hande Gülen Hande Karataş Hande Sakarya Hannan Musabaşoğlu Hasbiye Günaçtı Hatice Aksu Hatice Demir Hatice Erbay Hatice Kapusuz Hatice Karabay Hatice Ödemiş Hatice Yeşildal Havin Aydemir Hayat Gok Hayriye İnci Hazal Halavut Hazal Yaşacan Helin Baran Hicran izci Hikmet Sarioglu Hilal Eyüpoğlu Hilal Gençay Hilal Polat Hulya Gunhan Hülya Demir Hülya Dinçer Hülya Osmanağaoğlu Hülya Üstün Irem Argat Irmak Akıncı İçim Uzun İdil Kemer İdil Soyseçkin İkbal Kırlıdoğ İlkay Tanyer İlkbahar Atılgan İlke Çandırbay uyar İlke Gökdemir İmge Meral Yaman İmge Oranlı İnci Hekimoğlu İrem Sözüer İrem Tolkun İrem Yılmaz Jale Gökoğlu Janset Gürbüz Kadriye Darıcı Kamile Dinçsoy Kardelen Yıldız Kivanç Sert Kocer Deniz Kumru Bilici Kübra Elçin Altun Lale Bakırezer Lale Uşaklıgil Laleş Karaman Latife Demirci Kahya Leyla Y Lezgîn Akan Lise Goll Macide Şimşek Makbule Şiriner Önver Maria Sop Medine Coşkun Meftune Aktas Mehtap Doğan Mehtap Keskin Mehtap Özkan Mehtap Yeşilbaş Melahat Çakır Melek Ağdaş Melek Aldemir Melek Özmüş Melek Öztürk Melike Cengiz Melike Keleş Melike Ölker Melis Gebeş Melis Kurultay Melis Oflas Melisa Meltem Ahıska Meltem Aslan Meltem Aydın Meltem Yılmaz Şener Meral Bicici Meral Boğday Meral Camcı Meral Çakıcı Meral Çınar Meral Öz Meral Yetişkin Mercan Polat Merve Yildiz Mine Koçak Muteber Öğreten Mücella Yapıcı Müge Karahan Müge Yetener Müjgan Uygur Naciye Irmak Nadide Toker Nadire Gül Nakiye Boran Nalan Erbil Nalan Kurunç Nalan Özdemir Nalan Sakızlı Nazan Ustundağ Nazlı Cabadağ Nazlı Sıla Kayam Nazlıcan Sorman Nazmiye Erdoğan Necla Akgökçe Necmiye Alpay Nehir Kovar Neriman Polat Neslihan Cangöz Neslihan Rugancı Nesrin Aslan Nesrin Demiryontan Nesrin Şerbetçi Neşe Sönmez Neval Acar Nevzat Süer Sezgin Nezahat Baydar Nigar Duru Nihal Boztekin Nihal Şirin Pınarcioglu Nilay Etiler Nilay KUŞ Nilgün Aklar Nilgün Güneş Nilgün Salmaner Nilgün Yılmaz Nilüfer Kaptanoğlu Nimet Bener Nimet Tanrıkulu Nimet Yılmaz Nisa Goksel Nukhet Ogan Nukhet Taşman Nur Sürer Nuray Kaya Nurcan Baysal Nurcan gündoğan Nurcan Özkaplan Nurseli Yeşim Sünbüloğlu Nursena Özaltın Nursun K. Akıncı Nükhet Sirman Olcay Tıbık Oya Oran Oya Öznur Ozlem Aslan Ozlem Celik Oznur Sahin Öncül Kırlangıç Övgü Güner Özden Dilber Özden Eylem Yıldız Özen Yurtoğlu Özge Çelikaslan Özge Erdoğan Özge Göncü Özge Subaşı Özge Yenier Duman Özgül Kapdan Özgül Saki Özgül Türkmen Özgün Akduran Özgür Can Sunata Özgür Genç Özlem Adıyanan Özlem Altunkaya Özlem Barın Özlem Dalkıran Özlem Gassaloğlu Özlem Güldemir Özlem Gündüz Özlem Güven Özlem Hoşer Özlem Kaya Özlem Mollamehmetoğlu Özlem Öncek Özlem Özmen Özlem Totoş Öznur Subaşı Pelin Boğa Pelin Demireli Pelin Kalkan Perihan Meşeli Pınar Adanalı Pınar Korun Pınar Önen Pınar Şengül Pinarserrone Rabia Çetin Remziye Şimşek Resan Acar Reva Asik Reva Asik Reyhan Kaplan Reyhan Yıldız Rezzan Aslan Rojda Gültekin Ronay Bakan Roza Okur Rozerin Toplayıcı Ruken Agachanli Ruken Tekin Ruşen Işık Rüya Yüksel Saadet Gülru Yıldız Saadet Kıcır Saadet Öztürk Sabahat Bozkurt Sabiha Uslu Sahika Yüksel Sahra Daşdemir Saime Tuğrul Sakine Günel Sanem Öztürk Sara Subaşı Saria Sahin Sebir Yurtseven Sebnem Çetinbas Seçil Kaya Seda Akbaş Seda Ateş Seda Saluk Seda Saral Okcu Seher Kalkan Selcan Özgür Selcen Taştemur Selda Altınok Selda Salman Selda Şenol Selen Erdogan Selime Güzelsarı Selin Çağatay Selin Dağıstanlı Selin Nakıpoğlu Selma Toluay Sema Arslan Semahat Sevim Semiha Arı Semra Doğan Baysan Semra emre Sena Akalın Sena Avaz Senem Timuroğlu Sengül Yalcin Serap Gezer Serap Güre Serap Hasibe Akpınar Serap Özkan Seray Arabacı Seray Şan Serpil Arısoy Serpil Durgun Serpil Güler Serpil Yalçın Seval Karadeniz Sevcan Talay Sevda Hamzaçebi Sevda Köksoy küey Seven Kaptan Sevgi Adak Sevgi Binbir Sevgi Yazır Sevgi Yorulmaz Sevi Bayraktar Sevil Tunaboylu Sevilay Çelenk Sevim Gökçe Sevinç Atay Sevinç Kızılay Sevna Somuncuoğlu Seylan Şanlı Sezen Aluk Sezen Yalçın Sıla Murat Sibel Doğan Sibel Güneş Sibel Kurunç Sibel Özkul Keleş Sibel S. Sular Sibel Yükler Sila Ekin Yavuz Sinem Atayurt Bozkuş Sinem Kuzucan Sinem Sönmez Sirma koksal Solmaz Açıkkol Songul Aslan Songül Yıldız Sonya Söğüt Yaprak Argon Stella Ovadia Suat Nazlıgül Sultan Eylem Keleş Suna Aslan Suna Dinçsoy Suna Küçükosmanoğlu Suna Yilmaz Suzan Bayhan Suzan Saner Şafak Bozdoğan Şebnem Keniş Şebnem Korur Fincancı Şebnem Oğuz Şemsa Özar Şenay Çöte Şenay Tavuz Şener Büyükbektaş Şengül Ertürk Şengül Sümer Şenol Asan Şeyda Akyüz Şöhret Baltaş Şule Akın Şule Demirel Şule Gürbüz Şule Şilan Işık Şükran Şakir Şükran Taşdelen Tuba Ayhan Tuba Kılıç Tugba Baykal Tugba Yilmaz Tugce Elcin Tuğba Baki Tuğba Benli Tuğba Eriş Tuğba Öztürk Tuğçe Ellialtı Tuğçe Ercan Tunay Barın Tülay Avcidir Tülay Devrim Kılınç Tülay Korkutan Tülay Taşyar Tülay Tümen Tülin Semayiş Uğur Korkmaz Umman İrice Umut Avcı Utku Yilmaz Ülfet Sevdi Ülfet Taylı Ülker Şener Ülkü Oktay Ümide Aysu Ümmühan Kurşun Ümmühan Sürmeli Vahide Bilir Vedia Yeşim Bayanoğlu Vivet Kanetti Uluç Yağmur Demir Yasemin Ahi Yasemin Akbaş Yasemin Akis Yasemin Ertuğrul Yasemin Özgün Yasemin S. Öz Yazgülü Yeşil Yelda Yelda Emek Yeliz Cavus Yeliz Yigit Yeşim Dinçer Yeşim İncesu Yeşim Temürtürkan Yeşim Uzun Yıldız Ayyıldız Yıldız Silier Yıldız Tar Yonca Verdioğlu Yüksel Selek Zehra Başar Zehra Pekşen Zehra şenaltındağ Zehra Şenoguz Zekiye Arıkel Zekiye Karaca Boz Zelal Ayman Zerrin Hatacıkoğlu Zerrin Oglagu Zeymelzeh Kirdil Zeynep altın Zeynep Doğmuş Zeynep Ekin Aklar Zeynep Gambetti Zeynep Gizem Zeynep Guzel Zeynep Kocak Zeynep Kutluata Zeynep Şener Zeynep Varol Zeyno Pekünlü Zeyno Ustun Zübeyde Karaboğa Zühre Kordon Akın Züleyha Gülüm