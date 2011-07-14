F.Bahçe'li yöneticiler Eskişehir maçını nasıl bağladı?

T24 - Spor Toto Süper Ligin 28. Haftası'nda oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçeli yöneticiler Ali Kıratlı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve İdari Menajer Ümit Karan'la yapılan telefon görüşmeleri ortaya çıktı.





Taraf gazetesinde Tuncer Köseoğlu'nun "Cümle cümle şike konuşmaları" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2011) yazısı şöyle:













Cümle cümle şike konuşmaları





Şike soruşturmasının kilit isimlerinden Ali Kıratlı’nın Ekşioğlu, Karan ve Uygun’la yaptığı görüşmeler kirli bağlantıları ortaya koydu...



Futbolun sadece sahada kazanılmadığını gösteren Eskişehir-Fenerbahçe maçının telefon kayıtlarını yayınlayarak, maçın anatomisini çıkardık. Şu anda şike suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerin yaptığı telefon görüşmeleri ve teknik takip detayları, maçların sadece sahada oynanarak kazanılmadığını ortaya koydu. Şampiyonluğa giden Fenerbahçe zorlu deplasmanlardan biri olan Eskişehir’i sıkıntı yaşamadan geçebilmek için ancak polisiye filmlerde görülebilecek bir operasyon başlatmış.

Eskişehir-Fenerbahçe maçı öncesi yapılan görüşme...

23.03.2011



İlhan Yüksel Ekşioğlu: Sen şimdi konuş bu Mana.. la.. 250 gram.

Ali Kıratlı: Sen konuştun mu? (Aziz Yıldırım’la konuşması kastediliyor)

İ.Y.E: Konuştum. Olumlu.

A.K: Anladım ben senin söylediğini şey..

İ.Y.E: İkisine de iki çeşitte de aynı tarifeyi yapalım, yani fazla yani anlamadın mı? (Ümit Karan, Bülent Uygun kastediliyor)

A.K: Biz kendi standartlarımıza göre yapalım diyorsun.

İ.Y.E: Hayır 250 gram. 250 gram.

A.K: Anladım 250-250. Bir şey söyleyeceğim, yine aynı sistemle mi yapacağız yoksa önden bi yapalım mı? Ben diyorum ki bende ben geldim diyeyim.

İ.Y.E: Abi sen ona söyle de zaten bizim ona bir şeyimiz yok. Önden yapma, çünkü bi mucize bu yani hemen biter bitmez anında yani.

A.K: Hani anında olacağını biliyorum.

İ.Y.E: Tamam aynen. Hiç gecikme bilmem ne olmayacak. Anında.

A.K: Böyle böyle ikisine de aynı anda mı söyleyeyim.

İ.Y.E: İkisine de aynı anda söyle.

A.K: Tamam ben söyleyeyim, haber vereceğim sana. Burada ben yüz yüze görürüm onu.

25 Mart 2011



Ali Kıratlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu görüşmesi





İ.Y.E: Seninle bir problem var mı bir şey?

A.K: Yok yok. Bir şey biraz yükselttim. O kadar ben sana sormadan. 50 şer 50 şer. Yeşil zam yaptım.

İ.Y.E: Hallederiz ya hallederiz. Birine yap bari.

A.K: Ya ikincisi daha önemli diyor. Yani o oynuyor. Onu diyor evet o da öyle diyor zaten. Yani çokuz diyor, herkes de bekliyor diyor. Aşırı şekilde diyor.

İ.Y.E: Yani ikincisini 300 gram alırız. Mühim olan birincisi ben diyeyim sana.

A.K: Ya mühim o da şey yapıyor ya onu ben bastırıyorum. Tabi ona yapacağız. Elimizden geleni birkaç rötuş yaptım oda illaki diyor ki abi buraya gelirken gel seni diyor. Merak etme diyor ben arada kaldım. Sorun yok. Ben onu yaptım zaten sana sormadan da.

İ.Y.E: İyi yani ben sana başından beri aynı bak kaç hafta önce aynı şeyi söylüyorum. Olay budur abi olay budur. Önce şu bunu bi geçelim de.









Ve Ali Kıratlı Eskişehir’de

A.K: Bülent seninle en son görüştüğümüz yerdeyim. Bülent Uygun: Öyle mi abi bekle o zaman yanına geliyorum. Bu konuşmadan sonra tesislerden çıkan Bülent Uygun Ali Kıratlı ile görüşmeye gider. Birlikte yemek yedikleri sırada Ali Kıratlı bu kez Eskişehir Spor takım kaptanı olan ve şike yapma suçlamasıyla tutuklanan Ümit Karan’ı arar.



A.K: Merhaba ciğerim... Bu otelin yanında şef restoranı mı ne bir yer var. Buradayım. Şimdi bir de hoca geldi. Çıkacak şimdi; Hoca gidecek sonra ara beni. Odaya gelirsin konuşuruz.

Ümit Karan: Tamam.

Ben oraya gelmeyeyim abi. Ama ben sana başka yer söyleyeyim.

A.K: İyi ben tam donanımlı hazırım yani.

Ü.K: Tamam sen gel abi buraya bize gel.

A.K: İyi gelirim. Tamam buradan çıkınca...

Bu görüşmeden sonra Ümit Karan ile Ali Kıratlı arasındaki telefon trafiği bir süre daha devam eder. 07-nisan Salı günü gece 23.56 sıralarında Ümit Karan ile Ali Kıratlı arasında geçen telefon kayıtları da oldukça ilginçtir.

A.K: Mami Days var oraya gelir misin?

Ü.K: Abi ben evdeyim bu saat de.

A.K: Ben otele geçeyim, aldırırım seni. Uyuyacakmısın bu saat de.

Ü.K: Yakın abi gelsene eve yakınım sana

A.K: Şimdi buradan bir de kahve içeceğim Oradan gelirim. Tek gelirim ben.

Bu konuşmadan sonra Ümit Karan’ın evine giden Kıratlı polise verdiği ifade de Karan’ın eşine aldığı bir kol saatini hediye ettikten sonra evden ayrıldığını söyledi. Eskişehir Fenerbahçe maçı öncesi şehre iki gün erken gelen Kıratlı yaptığı görüşmelerle ilgili olarak Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu’na telefonla rapor verir. Kıratlı’ya göre her şey normaldir artık.

İ.Y.E: Hava nasıl

A.K: Hava iyi güzel. Öyle baskı gerginlik yok. Ya başkan germezse bir şey olmaz. Her şey berkemal yani. Seninle konuşturdum hani geçen gelecekti yanımıza. Hazırlıklar hepsi normal. Geçeriz geçeriz rahat ol. Ben sana söyleyeyim. Yapabileceklerimizi yaptık. Sen rahat ol.









Bir yaramazlık yok değil mi?





Bu görüşmelerden sonra maçtan bir gün önce Ümit Karan Eskişehir de kamp kuran Ali Karıtlı’yı tekrar arar. Kıratlı’ya bir ihtiyacı olup olmadığını telefonda soran Karan, Aleks’in formasından birkaç tane ister.

Ü.K: Bir şeye ihtiyacın var mı bir arayayım dedim. Hepsi buralarda yani Biz de bir sıkıntı, bir sorun yok.

A.K: Gitmeden görürüm gönderirsin Efe’yi tamam. Verirsin formanı.

Ü.K: Aleks’in formasını da istedi. Aleks’e söyledim gerçi ben. Sen hani orada birkaç tane daha forma ayarlarsın söylersin.

A.K: Bir yaramazlık yok değil mi?

Ü.K: Yok ya, bir şey olmaz ya...







Eskişehir maç kadrosu bir gün önce Fenerbahçe’nin elinde Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Bülent İbrahim İşçen’i arayıp Eskişehirspor’un maç kadrosunu sorar.



Aziz Yıldırım: O Ali oralarda mı Ali.

Bülent İbrahim İşçen: Burada abi.

Aziz Yıldırım: Onunla bir konuş Eskişehir takımını bir alabiliyor mu bakayım. Kimler oynuyormuş diye. Bülent İbrahim İşçen: Tamam tamam anladım.

Ali İhsan Yüksel: Abi şey İvesa, Sezgin sağ taraf. Sol taraf Volkan. Stoperler Veysel ile Diego. Orta saha Burhan, Sezer, Alper, Doğan. İlerde Erkjan Batuhan.

A.K: Ümit yok ha...

Ve zafer Fenerbahçe’nin







Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu maçın başlamasına az bir zaman kala , “Her şey yolunda giderse, mutlaka konuşmamız gerek. Lütfen konuşmadan herhangi bir şey yapma” diye mesaj atar. Ve Fenerbahçe Eskişehir sporu 3-1 yener. Maç daha yeni bitmişken futbolcular henüz soyunma odasına girmeden Ekşioğlu yine bir mesaj atar Ali Kıratlı’ya. “Alicim tebrikler. Pazartesi sabahı ofiste buluşana kadar bir şey bırakma orada.” Böylelikle bir maçın operasyonu zaferle sonuçlanmıştır.