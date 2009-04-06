F.Bahçe yarı finalde!

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off ilk tur 2. maçında Fenerbahçe Acıbadem, Konya Ereğli Belediyesi'ni 3-1 yendi. Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe Acıbadem, rakibini eleyerek play-off yarı finaline yükseldi.
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Ebru Meriçkan, Hikmet Ay
Fenerbahçe Acıbadem: Nisa, Marina, Çiğdem, Seda, Anja, Eda (Valeria, Necla, Oxana, Duygu)
Konya Ereğli Belediyesi: Hülya, Özge Pala, Malika, Thinkaow, Özge Kırdar, Wilavan (Songül, Elif, Serpil, Sevil, Betül)
Setler: (25-10, 25-17, 24-26, 25-11)
Süre: 84 Dakika (18, 21, 26, 19)