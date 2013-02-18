Fazıl Say için 'otistik mi , araştırılsın' talebi

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yazdığı twitter mesajı nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü. Şikayetçi Ali Emre Bukağılı, Fazıl Say için, "Görsel medyadan da öğrendiğimize göre sanığın otizm hastası olduğu şüpheleri vardır. Bu hususun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul 19 Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fazıl Say katılmazken Say’ı avukatı Meltem Akyol temsil etti. Davanın şikayetçi tarafları Ali Emre Bukağılı, Orkun Şimşek ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

'Sokaktaki insanlar aynı sözleri kullansa ceza verilir'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada söz alan Ali Emre Bukağılı’nın avukatı Ayfer Bayar, Say’ın twitter hesabının herkese açık ve arama motorlarına girildiğinde herkes tarafından ulaşılabilir nitelikte olduğunu belirterek, "Eylem, fiillerin ve sözlerin kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olması yeterlidir. Kişilerin ünlü olması, suç işleme dokunulmazlığını gerektirmez. Sokaktaki insanlar aynı sözleri kullansa hakaret kabul edilir ve ceza verilir.Türk hukuk sistemi buna da izin vermemektedir. Sanığın sözleri incelendiğinde kaba küfür, hakaret içermektedir" dedi. Dosyanın bir suretini hukuki mütalaa alınması için ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Turhan’a verdiklerini ifade eden Bayar, hukuki mütalaanın dosyaya sunulması için süre talep etti.

'3 büyük dinin değerlerini aşağıladığı kanaatindeyiz'

Orkun Şimşek’in avukat Gülcan Karakaş ise, "Sanığın neye inandığı veya inanmadığı bizi ilgilendirmemektedir.AİHM sözleşmesi ifade özgürlüğünün suç sayılabilmesi için şiddet içermesi aranmaktadır. Ancak dini değerlere yönelik ifadelerde ise eylemin şiddet içermesi aranmayıp o değere inanan insanların aşağılanması ve incinmesi yeterli görülmektedir. 3 büyük dinin kutsal değerlerinin alenen aşağılandığı kanaatindeyiz" diye konuştu.

'Otizm hastası olduğu şüpheleri var'

Şikayetçi Ali Emre Bukağılı da, Say’ın dava açılmadan önce de Türk milletinin manevi değerlerine yönelik eylemleri olduğunu ileri sürdü. Bukağılı, "Görsel medyadan da öğrendiğimize göre sanığın otizm hastası olduğu şüpheleri vardır. Bu hususun araştırılmasını talep ediyorum, dilekçeyle de eklerini sunduk. Cezai yükümlüğü var mı, yok mu? Cezalandırılmasını istiyorsak da vicdansız değilim" dedi.

Fazıl Say’ın avukatı Meltem Akyol söz alarak, müvekkilinin otizm hastası olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini ifade etti. Bu duruma ilişkin cezai ve hukuki haklarını saklı tuttuklarını belirten Akyol, "Müvekkilimin otizm hastası olduğunu söyleyen profesör gelip Say’a inceleme mi yapmış? Burada her gazete haberini tartışırsak... Ayrıca müvekkilimin hiçbir ifadesinde aşağılama gibi bir durum yoktur. Twitter hesabında Ömer Hayyam’ın dizelerini aynen paylaşmıştır. O yazılar müvekkilimin yarattığı bir şey değildir" şeklinde konuştu. Mahkeme, Say’ın otizm hastası olduğu iddiası ile cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti yönündeki talebin reddine karar verdi. Taraflara süre veren mahkeme duruşmayı 15 Nisan’a erteledi.