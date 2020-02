Fazıl Say, İzmir'i notalarla anlattı

İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İzmir için özel olarak bestelediği eserini ilk kez çaldı. Sanatçının İzmir Belediyesi\'nin 150\'nci kuruluş yıl dönümü için özel olarak notalara döktüğü \'İzmir Süiti\' ayakta alkışlandı.

İzmir Belediyesi\'nin kuruluşunun 150\'nci yılı anısına, Türkiye\'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan piyanist-besteci Fazıl Say\'ın yaptığı özel beste, tüm sanatseverlerden tam not aldı. Fazıl Say\'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi için bestelediği \'İzmir Süiti\', ilk kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'ndeki (AASSM) özel programda seslendirildi. \'Körfez Dalgaları\', \'Brahms İzmir\'de\', \'Kordon\'da Sessiz Sabah\', \'Chopin İzmir\'de\', \'Urla Şiiri\', \'Rachmaninov İzmir\'de\' ve \'Zeybek\' başlıklı 7 bölümden oluşan \'İzmir Süiti\' adlı eser, çok beğenildi.

Salonu dolduran sanatseverler, programın ardından sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Yoğun istek üzerine tekrar piyanosunun başına geçen Fazıl Say, Rachmaninov için uyarladığı İzmir Marşı yorumunu bir kez daha çaldı.

İZMİR BESTESİNİ DÜNYA DİNLEYECEK

Çok sevdiği İzmir için böyle bir eser oluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Fazıl Say, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi için bestelediğim İzmir Süiti\'ni artık her konserimde çalacağım. Yani yılda en az 120 kez çalacağım bir eser oldu\" diye konuştu. Konserin ardından sanatçıya çiçek vererek teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, kazandırdığı bu ölümsüz eser için tüm İzmirliler adına Fazıl Say\'a teşekkürlerini dile getirdi. Fazıl Say, bu özel İzmir bestesini, 27 Aralık\'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nin 10. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek konserinde bir kez daha seslendirecek.



