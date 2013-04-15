Fazıl Say 10 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Piyanist ve besteci Fazıl Say, "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Say, "İfade özgürlüğü açısından hayal kırıklığına uğradım" dedi.



İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı'' iddiasıyla yargılandığı davada, 10 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.Mahkeme, Say'ın hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

Say mahkeme kararı ile ilgili "Mahkeme sonucu çıkan karar için yurdum adına çok üzgünüm. İfade özgürlüğü açısından hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir suçum olmamasına rağmen ceza almış bulunmam şahsımdan çok Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kayfı vericidir" şeklinde konuştu.



Kültür Bakanı Ömer Çelik "Ben kuşkusuz hiç kimsenin söylediği bir sözden dolayı yargıyla muhatap olmasını istemem. Ama neticede ortaya çıkan bir yargı kararıdır" ifadesini kullandı.

Fazıl Say, Ömer Hayyam'a ait olduğunu söylediği bazı dizeleri Twitter'da paylaşmış ve 3 kişi şikayetçi olmuştu.

Say, daha önce mahkemede yaptığı yazılı savunmasında Twitter'da yazdıkları hakkında kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini aktarmıştı.

"Twitter'de yazmış olduğum hiçbir yazı, kullandığım hiçbir ifadede hakaret, aşağılama amacım yoktur'' diyen Say, aksine, yazılarının iyice incelenmesi durumunda, dini değerleri istismar eden ile dini değerlerden rant sağlamaya çalışan kişilerden rahatsızlık duyduğunu ifade ettiğini açıklamıştı.

Say, sayfadaki yazılara kendi iradesi dışında hiç kastetmediği anlamların yüklendiğini savunarak, ''Kullandığım ifadeler çarpıtılmıştır. Bu çarpıtma, benim iradem dışında, şahsım hedef gösterilerek meydana getirilmiştir. Bu durumdan sorumlu tutulmam mümkün değildir'' ifadesini kullanmıştı.