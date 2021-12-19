Fatma Şahin: 'Sizleri seviyoruz' ifadesini kullanmamın sebebi, Sarıkaya'nın özür dilemesi

T24 Ankara

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T24'e yaptığı açıklamada HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın sırasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepki göstermemesi ve program sonunda "sizleri seviyoruz" ifadesini kullanması konusunda, "Sayın Sarıkaya'ya duyduğum rahatsızlığı ileterek özü dilemesi gerektiğini açıkça belirttim. Sarıkaya'nın özür dilemesi üzerine söz konusu ifadeleri kullandım. Duyduğum rahatsızlığı kendisine ısrarla söyledim." dedi.

Şahin Twitter hesabından da bir açıklama yaparak Sarıkaya'nın hareketiyle ilgili "çok yanlıştı" ifadelerini kullandı.

Şahin, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

Şahin: Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yazılı bir açıklama yaparak şunları aktardı:



"Habertürk TV'de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok.



Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.



Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı.



Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur.



Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."

TIKLAYIN | Gazeteci Muharrem Sarıkaya muhabire tokat attı

TIKLAYIN - Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabirden açıklama: Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması