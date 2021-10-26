Fatih Terim'in Beşiktaş kâbusu büyüdü

Galatasaray derbide Vodafone Park'tan 2-1 mağlup ayrılırken Fatih Terim'in kariyerinde hanesine bir yenilgi daha eklendi. Süper Lig'de en çok yenilgiyi Beşiktaş karşısında yaşayan Terim, teknik direktör olarak ligde Beşiktaş'a karşı 10. kez kaybetti

Süper Lig'de dev derbinin kazananı Beşiktaş oldu.

Kıran kırana geçen maçta Galatasaray bir penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş, Cyle Larin'in golleriyle geriye düştüğü maçta 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı kaç kez kaybetti?

Beşiktaş yenilgisi Fatih Terim'in kariyerine bir yenilgi daha yazarken Beşiktaş ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Terim kariyeri boyunca bugüne kadar Süper Lig'de en çok yenilgiyi Beşiktaş karşısında yaşadı.

Fatih Terim teknik direktör olarak ligde Beşiktaş'a karşı 10. kez kaybetti. Bugüne kadar tüm kulvarlarda Beşiktaş'a karşı 40 maça çıkan Terim'in en fazla karşılaştığı takım da siyah-beyazlılar.

Deneyimli teknik adam 10 yenilginin 8'ini Galatasaray teknik direktörü olarak yaşarken 2 yenilgi ise Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönem geldi. Terim'in Beşiktaş'a karşı lig tarihinde 9 galibiyet ve 10 beraberliği var.

Fatih Terim, Fenerbahçe'ye karşı kaç kez kaybetti?

Fatih Terim, kariyeri boyunca Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştığı maçların 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye karşı 7 galibiyet elde eden Terim, 13 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı.