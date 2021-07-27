Fatih Terim'den Morutan ve Ghezzal açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Muslera, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki PSV rövanşı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, transfer sorusu üzerine, "Ghezzal'ı reddetmedim. Çok istedim." ifadesini kullandı.

Ghezzal transferi hakkında konuşan Fatih Terim, "Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor." dedi.

"Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz." diyen Terim, "Nasıl bir anlayışla devam edeceğini. Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkartılır? Söylemem gereken bazı şeyler var ama söyleyemiyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın transfer listesinde olan 22 yaşındaki Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile ilgili soruyu yanıtladı.

Terim "Morutan çok iyi futbolcu, çok da beğeniyorum. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a 'yok' demez. Zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu, Ilie... Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu" ifadelerini kullandı.