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Spor

Fatih Terim'den 'başkanlık' açıklaması

"Başkan olma düşüncem yok; büyük resme baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık"

12 Ekim 2020 20:28

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını söylerken, "Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bu kulübün Divan üyesi olarak, üzülerek bunu söylüyorum. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor" dedi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalar yapan Terim, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, altyapı problemi değinirken, "Zaman zaman deniyor ki 'A Takım'da o niye yok, bu genç niye oynamıyor? Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu.' Demek ki bir bildiğimiz, gördüğümüz var ki bazıları süre alamıyorlar" açıklamasında bulundu.

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