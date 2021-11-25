UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2 yendi ve E Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Maçın ardından konuşan Fatih Terim, "Baştan sona kadar Avrupa takımı gibi oynadık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nun lideri Galatasaray sahasında Marsilya'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Cicaldau, Babel, Feghouli ve Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim GSTV'ye konuştu.

Fatih Terim, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla, müthiş bir yıl yaşayan önemli bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum. Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık." dedi.

"Baştan sonra kadar tam bir Avrupa takımı gibi oynadık" diyen Terim, "İki takımın da oyununa damga vuran bir hakem vardı. İletişimi mükemmel olan, az düdük çalıp, çok iş yapan bir hakem grubu vardı. Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık. 10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu." şeklinde değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı Lazio maçın ise "Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik. Hiç olmazsa şubatı garantiledik. Bu işin keyfini sürmesi lazım Galatasaraylıların. Bize yakışan yer orası. Defansıyla, oyun anlayışıyla, geçiş hücumlarıyla, rakibe baskıyla ki kolay değil, saha içinde her şeyi yapan bir takım vardı. Hakkını da Allah'a şükür aldık." yorumunda bulundu.