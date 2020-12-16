Fatih Tahir Ağa Camisi’ndeki türbenin camları kırılmış, çerçeveleri sökülmüş, içindeki sanduka naylona sarılmış

Osmanlı’nın sekizinci padişahı Sultan II. Bayezid’in sütannesi Asude Hatun’un yattığı Fatih Tahir Ağa Camisi’ndeki türbenin son hali dikkatleri çekti. İçindeki sandukası naylona sarılmış, toz toprak içinde olan, çamları kırılmış, çerçeveleri sökülmüş türbe için Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Aslı Ceren İnanç, “Mülkiyet bizde görünüyor fakat şu an bütçe görüşmelerimiz var, ilgili daire başkanı da genel müdür de meşgul” dedi.

İstanbul’da Cibali Mahallesi Esrar Dede Sokak’taki Tahir Ağa Camisi’ni, Sarayı Hümayun Kapıcıbaşışı Seyyid Mehmet Tahir Ağa 1760-1761 yıllarında inşa ettirmiş. Surre eminliği yapan, dönüşte Şam’da şehit olan Mehmet Tahir Ağa’nın kesik başı, İstanbul’a getirilerek cami yakınındaki tekkenin civarında gömülmüş. Sultan II. Bayezid’in (1447-1512) sütannesi Asude Hatun’un türbesi, cami yapılmadan çok önce inşa edilmiş. Sarayda cariyelerin amiri, kahyası olan Kethüda Asude Hatun’un İstanbul’da bir mektebi, hamamı ve türbesi bulunuyor.

5 asırdır ayakta kalmayı başarmış çokgen kubbeli ve sülüs kitabeli türbenin bakımsız hali dikkatler çekti. Hürriyet’te yer alan habere göre, Asude Hatun’un sandukası inşaatlarda çimento torbalarını yağmurdan korumak için kullanılan naylona sarılmış, türbenin içi molozlar, toz ve toprakla dolu.

Örümcek ağları, duvarlarda salyangozlar, türbeye aylar belki de yıllardır el sürülmediğini gösteriyor. 7 penceresi bulunan türbenin, camları da kırılmış. Çerçeveleri yer yer yok olmuş.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Aslı Ceren İnanç, söz konusu türbenin durumu için, “Mülkiyet bizde görünüyor fakat şu an bütçe görüşmelerimiz var, ilgili daire başkanı da genel müdür de meşgul” dedi.