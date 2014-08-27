Fatih Altaylı'nın kızı da imam hatip lisesine kaydedilmiş

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı sonuçlarına göre yapılan adrese dayalı otomatik yerleştirmelerdeki tartışma devam ederken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kızı da oturdukları semtten yaklaşık 100 kilometre kadar uzaklıktaki Şile’de bir imam hatip lisesine kaydedilmiş.

Altaylı dünkü yazısında (26 Ağustos 2014) kızının evlerinden 94,5 kilometre uzakta bir okula kaydının yapıldığını belirten Altaylı, yaşanan olayı özetle şöyle anlattı:

“Birkaç hafta önce öğrendik ki, tercih yapmayan öğrenciler MEB tarafından evinin en yakınındaki okula otomatik olarak yerleştirilecekmiş. Ben de başladım kızımla dalga geçmeye. ‘Tercih yapmadın, şimdi bizim mahalledeki imam hatip okuluna kaydedecekler’ diye. Pazar günü bir de baktık ki bizim şaka gerçek olmuş. Ama bir farkla. Okul bizim mahallede değil. Komşu ilçede değil. Hatta İstanbul’un bizim oturduğumuz yakasında da değil. TEOG, bizim kızı Şile’de bir imam hatip lisesine kaydetmiş. Google’ın haritasından mesafeyi ölçtüm. 94,5 kilometre...”

Veliler isyanda MEB’den açıklama yok

MEB tercih listesinden bir okula yerleşemeyenlerin evlerine en yakın okullara yerleştirileceğini açıklamıştı. Fakat bazı öğrenciler 160 kilometre uzaklıkta tercih bile etmedikleri ilçelerdeki okullara yerleşince aileleri isyan etti. Evlerinden kilometrelerce uzaklara yerleştirilen öğrencilerin sayısı dün de artmaya devam etti. Öğrenciler boş kontenjan bulamazlarsa sistemin atadığı okula gitmek zorunda kalabilir. Veliler üç gündür yaşanan karmaşanın sona erdirilmesi için bakanlık yetkililerinden endişelerini giderici ve yönlendirici bir açıklama bekledi. Ancak bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı uzun süredir suskunluğuyla dikkat çekiyor. Velileri tatmin edici açıklama yapılmıyor. Hataları önleyecek bir tedbir söylenmiyor. Bunun yerine eğitimle ilgili konularda MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in sık sık açıklamalarda bulunması dikkat çekiyor.

Meslek liselerinin puanları yerlerde

MEB’in e-okul sistemi üzerindeki listede özellikle büyükşehirlerde Anadolu lisesi, fen ve sosyal bilimler liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde boş kontenjan kalmadığı görüldü. İstanbul’daki Anadolu liselerinde taban puan 495’e kadar çıkarken, kimi ilçelerdeki meslek liselerinde kalan boş kontenjanlı okulların taban puanları ise 52’ye kadar düşmüş durumda. Örneğin, Kabataş Erkek Lisesi’nin taban puanı 495 ve boş kontenjanı bulunmuyor. Ancak taban puanı 42 olan Pendik Nuh Kuşçulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 72 boş kontenjan bulunuyor. Taban puanı 52 olan İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de 145 boş kontenjan yer alıyor. Boşalan kontenjanlara öğrenci kaydı olacağından veriler değişecek. Velilerin özellikle kendi ilçelerinde bir okulda boş kontenjan bulabilmesi için listeleri sürekli kontrol etmesi gerekecek. Eğitimciler ise ilerleyen günlerde boş kontenjanların açılabileceğini ve endişeye gerek olmadığını savunuyorlar.