Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "FETÖ hâlâ Türk futbolunun içinde" ifadelerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, "Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan birisi Hakan Şükür, diğeri Emre Belözoğlu" diye konuştu.

Fatih Altaylı, BloombergHT'de yayımlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini dile getiren Altaylı, "Kimse geç kalmış değil. İyi bir ritim yakalarlarsa götürürler. Şu anki görüntü Fenerbahçe’nin iyi oynayabildiği... Daha önce iyi oynayamıyordu. Bu sezonun en iyi ilk yarısını oynadılar. Şimdi Fenerbahçe'de bazı sorunlar olduğunu dışarı taşan sorunlar olduğunu biliyoruz. Rıdvan neden istifa etti NTV'de. Emre neden istifa etmeye kalkıştı, neden olaylar çıktı bu bir şey.



Ali Koç durduk yerde neden hâlâ FETÖ var futbolda dedi bu başka bir şey. Böyle garip şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin bence sıkıntılarından bir tanesi Başkanın gereksiz konuşma durumu. Bence Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Zaten Federasyon ve hakemlerle ilgili söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir Federasyon olduğunu söylemek oldukça güç" dedi.

"Galatasaray'ın yerinde olsam 4 yıldızı çıkarır UEFA Kupası koyarım"

Fenerbahçe'nin 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması için TFF'ye yaptığı başvuruyu değerlendiren Altaylı, "Büyük ihtimalle Fenerbahçenin bu anlamsız şampiyonluk sayısı başvurusunu bile kabul edecek Federasyon. Ben Galatasaray olsam oradan 4 yıldızı çıkarır UEFA kupası koyarım, babacım buyurun alın derim. Madem bunu kompleks haline getirmiş birileri Galatasaray desin ki al kardeşim ne yapıyorsan yap ben yıldızlarımı çıkarıyorum, hatta al benimkileri de tak derim" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in istifası

Rıdvan Dilmen'in istifası ve sonrasında Emre Belözoğlu'nun da istifa ettiği iddiaları üzerine konuşan Altaylı, "Valla bilemiyorum bağlantısı ne olabilir. Rıdvan son zamanlarda çok tartışmalı bir isim. Bir grup spor yazarıyla ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Bunların büyük bir bölümünün konuşulduğunu biliyoruz, bunlar Rıdvan'a dava açtılar. Rıdvan'ın siyasetle ilişkileri belli. Daha sonra Rıdvan'ın suçladığı isimlerden bazıları hakkında insan kaçakçılığı ile ilgili Basketbol Federasyonu düzeyinde suç duyurularında bulunuldu.



Çok dedikodu var, Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı, zaten NTV'de geçmişteki pozisyonunun olmadığı; maddi manevi, o yüzden ayrılmak istediği. Rıdvan'ın Fenerbahçe'ye konuşlandırılması yönünde talepler olduğu bunun emrede rahatsızlık yarattığı. Bunların hepsi şayia, hepsi konuşuluyor bilmiyoruz. Bunların konuşulması bir camia için iyi değil. Konuşulursa sorun çıkar" diye konuştu.

Ali Koç'un "FETÖ hala Türk futbolunun içinde" ifadelerine değinen Altaylı "Ali Koç’un FETÖ hala futbolda var demesi... Biliyoruz ki Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan bir tanesi, FETÖ üyesinden bir tanesi Hakan Şükür, diğeri Emre. Hakan Şükür kaçak ama Emre burada. Fenerbahçe'de bir görevde. Ali Koç böyle deyince Galatasaraylılar da 'Ne oldu Emre mi anlattı' dedi takip ettim ben sosyal medyadan" dedi.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrıdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Her zaman aramızda rekabet var ama insanları nefret noktasına getirdiler. Futbol, bu ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. İnşallah tez zamanda, bu zihniyetin kilit noktalarıyla futbolun içinde yer aldığının kanıtları olacak. Bunda aktif rol alanlar var, bir de fırsatçılar var. Beni en çok rahatsız edenler, rüzgara göre hareket edenler" diye konuşmuştu.

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