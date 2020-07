Fatih Altaylı: Ne bekliyordunuz Nusret’ten Erzurum lordu olmasını mı!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin son fotoğrafına gelen yorumlara ilişkin, "Ne bekliyordunuz Nusret’ten Erzurum lordu olmasını mı!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, Nusret’in son fotoğrafı başta bizim Kübra Par olmak üzere herkesi çok kızdırdı. Fotoğrafı görmüşsünüzdür. Bir grup manda, modern bir süt sağma sistemi içine alınmış, sistemin tam ortasında ise Nusret poz vermiş. Bana sorarsanız Nusret’in en 'masum' fotoğrafı. Kan yok, et yok, et fetişizmi yok...

Bir sağma operasyonu var sadece. İçtiğiniz sütlerin önemli bir bölümü böyle sağılıyor ki, temiz olsun, 'el değmemiş' olsun. O fotoğraf mandaların otomatik bir biçimde döne döne kesildiği bir mezbaha değil yani." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Nusret’in sosyal medyasında yayınladığı her biri birbirinden iğrenç, her biri birbirinden utanç verici binlerce fotoğrafı arasında en az iğrenç olanı bir anlamda.

Peki Nusret kim Allah aşkınıza? Şu anda global olarak en çok tanınan iki Türk’ten biri muhtemelen. Dünya sosyetesi ile restoranında fotoğraflar çektiren, global ünlülerin ağzına et parçaları tıkıştıran, saçma sapan bir tuzlama hareketi ile ünlenmiş bir vatandaşımız. Kendisini seven varlıklı müşterileri ile önce et lokantacısı, sonra da global etçi olmuş bir ünlümüz. Ferit Şahenk’in belki de en akıllıca yatırımı.

O da bu yatırımın hakkını vererek milyar dolarlık bir 'et business' oluşturmuş 36 yaşında bir genç adam. Peki aslında kim Nusret! Fakirliğin dibinde Erzurum’dan Kocaeli’ne göçmüş bir ailenin oğlu. Muhtemelen ilkokulu bile bitirmeden, çalışmaya yollanmış ve kasap çıraklığı, bulaşıkçılık ile başladığı hayatta çok hızla yükselerek dünyaca ünlü olmuş, epeyce para kazanmış birisi. Eğitim yok.Kültür yok. Görgü yok. Para ne kadar var emin değiliz. Bol bol şöhret var." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Ve yıllardır kendisini idolleştirenler tarafından yerin dibine sokulmak var.Çünkü artık acınmayacak kadar zengin, acınmayacak kadar meşhur.Bir aralar Nusret’in kıllı elleri ile ağızlarına kuyruk yağı ile tatlandırılmış et tıkmasına bayılıp,bunu Instagram’da paylaşanlar şimdi Nusret’e kızıyor.Ben ise Nusret’ten çok memnunum.Onun sayesinde giderek daha az et tüketiyorum.Ve galiba biraz daha böyle giderse Nusret, vejetaryen olacağım. Çünkü beni çok sevdiğim etten iğrendirmeyi başarıyor." görüşünü savundu.

