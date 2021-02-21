Fatih Altaylı: İlaç sektörünün kirliliği bilinmeyen bir şey değil; teyit.org'un "Bunu araştıracak yetkinlikte değilim" demesi gerekirdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, otizmli çocuklar konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hasan Önal’ın pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarına önerdiği Quercetin ilacıyla ilgili yaptığı araştırmanın hakemli tıp dergisi Lancet'in öngösterim olarak internet sayfasına alındığını ancak uluslararası ilaç devlerinin devreye girerek yayından kaldırıldığını yazdı.

Altaylı, Facebook'la anlaşması olan doğrulama sitesi teyit.org'un da bu konuyu inceleyerek "işe yaradığı kanıtlanamamıştır" raporu hazırladığını ve Quercetin'in Faceebook'ta da tanıtımlarının engellendiğini belirtti.

Teke Tek programında “saflık derecesi yüksek Quercetin’in Covid-19’a karşı etkili olduğunu, içine şeker molekülü eklenmiş 'İzoquercetin' formunun ise çok daha iyi emilerek çok daha etkili olabileceğini” anlattıktan sonra Önal’ın başına “gelmeyen kalmadığını” ifade eden Altaylı, şunları kaydetti:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden gelen bilgiye göre bu yayından sonra uluslararası ilaç devleri devreye girmişler. Öncelikle Lancet, daha önce yayına aldığı Hasan Önal’ın Quercetin’le ilgili araştırmasını yayından kaldırmış. Daha sonra Google, Quercetin’e ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ürettiği Quermax adlı gıda takviyesine “tanıtım yasağı” getirmiş. Daha sonra teyit.org konuyu ele almış. Yaptığı inceleme sonucunda “İşe yaradığı kanıtlanamamıştır” sonucuna varmış.

Böylesine bir bilimsel sonuca varmak için epey bir araştırma gerekirken teyit.org’un İngiliz dili edebiyatı eğitimi almış bir çalışanı tarafından varılan “İşe yaradığı kesin değil” kanaati üzerine Facebook da tanıtımları engellemiş.

İşin ilginci uluslararası ilaç devlerinin ürettiği Quercetin markalarına yasak yok ama Türkiye’de aynı kökenden gelen etken madde ile üretilen Quercetin markasının tanıtımına uluslararası bir yasak var. İlaç sektörünün kirliliği bilinmeyen bir şey değil. Teyit.org’un buna alet olması ise üzücü. En azından “Ben bunu araştıracak yetkinlikte değilim” demesi gerekirdi.

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