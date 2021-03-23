Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamledir

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, katıldığı bir spor programında futbol gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesine ilişkin yayımladığı bildiriye değinen Altaylı, "Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklamasını önünde eğilerek alkışlıyorum, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamledir" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, BloombergHT'de katıldığı Spor Saati programında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da yaklaşan seçimlerle ilgili görüşlerini dile getiren Altaylı, Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki bildirisi için de "Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin özellikle takip ettiği bir kulübün duyarlılık göstermesi benim hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

"Nasıl ki herkes bir gün Merkez Bankası başkanı olacaksa, galiba herkes bir gün Galatasaray başkanı da olacak diye bir hal var"

Galatasaray'da yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Altaylı, "Galatasaray yönetimi şu an takımla falan meşgul değil, yönetim seçimle meşgul. Galatasaray’ın utanç verici yönetimi şu an seçimle meşgul. Vallaha Galatasaray’da herkes aday. Nasıl ki herkes bir gün Merkez Bankası başkanı olacaksa, galiba herkes bir gün Galatasaray başkanı da olacak diye bir hal var. Adayların neyine güvenerek aday oldukları konusunda ben ciddi biçimde düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız muhtemelen, sayı saymayı bilmiyorlar, Dayak yememişler demeyim de. Hangi idrakle bu kadar bol aday var, neye güveniyorlar benim bilmediğim ne biliyorlar çok merak ediyorum. Çoğuna bakıyorum ortada ekip falan da yok. Yanlarında kim var, sorunları bilen, çözebilecek kim var. Seçimi kazandın, yönetim kurulu koltuğuna oturdun. Karşılarına çıkacak devasa sorunlarla ilgili bu arkadaşların bir fikri var mı? Muhakkak ki vardır. Peki kurdukları ekiplerin bu sorunları ne kadar çözebilecekleriyle ilgili fikirleri var mı? Ortada çok ciddi sorunları olan bir şirket bir de futbol takımı var. Hiç kimse bu planlarından bahsetmiyor, herkes aday" diye konuştu.

"Türkiye’deki yobazlığa, alçaklığa karşı önemli bir hamledir"

Fenerbahçe tarafından yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bildiri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Fenerbahçe yönetimi uzun, çok güzel bir açıklama kaleme almış. Sosyal medyada gördüğüm anda çok hoşuma gitti. Spor kulüplerinin bu nevi toplumsal sorumlulukları olduğuna inanırım ben her zaman. Spor kulüplerinin yaratabileceği duyarlılığın diğer gruplara göre daha fazla olduğuna inanırım. Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin özellikle takip ettiği bir kulübün duyarlılık göstermesi benim hoşuma gitti. Fenerbahçe’ ye hayranlık duydum.



Hani dediler ya Mesut Özil’i kıskandı Fatih Altaylı diye, hayır kıskanmadım ama burada benim tuttuğum takım, bir zamanlar batıya açılan pencere olan camiadan öncelikli olmasın ve Galatasaray yönetiminin böyle bir bildiriye, açıklamaya destek vermemiş, biz de yapıyoruz demeye yüreği yetmemiş, yönetim kurulu üyelerinin haysiyet ve şerefinin bu derece üste çıkmamış olmasından dolayı şu an kıskanıyorum Fenerbahçe’yi. Çünkü bu çok haysiyetli bir tutumdur.



Ve Galatasaray yönetiminin duyuyorum ki, 2.5 saat toplantı yapıp ya yapsak mı yapmasak mı deyip, sonra karar verelim diyecek kadar alçalmış bir yönetim olmasından dolayı da ayrıca hicap duyuyorum, Fenerbahçe yönetimini de ayağa kalkarak, önünde eğilerek alkışlıyorum. Toplumsal duyarlılık kulüplerimizin önemli görevlerinden biridir. Türkiye’deki yobazlığa, alçaklığa karşı önemli bir hamledir. Fenerbahçe de bu açıdan öncüdür. Kıskançlıktan da çatlıyorum benim kulübümün yüreği bunu yapmaya yetmediği için" dedi.