Fatih Altaylı: Devlet sizi bile bile öldürecek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem üzerinden hükûmete ilişkin eleştirilerde bulundu. 'İmar Affı' yasasına tepki gösteren Altaylı, "Devlet hanginizin enkaz altında kalacağını biliyor Çok açık söyleyeyim, büyüklüğüne oranla ucuz atlatılmış bir deprem yaşadık. Ama her zaman böyle olacağının bir garantisi yok. Ve tüyoyu benden almış olmayın ama devlet sizi bile bile öldürecek. Şaka yapmıyorum, devletimiz olası bir depremde, özellikle de İstanbul’da kimlerin öleceğini biliyor" diye yazdı.

"Yüce devletimiz, başta İstanbul olmak üzere pek çok kentimizde yıllar süren çabalar sonucu sıkı bir röntgen çekmiş ve olası bir depremde depremin büyüklüğüne göre hangi bina çökecek, hangi bina ayakta kalacak, hangi bina oturulmaz hale gelecek, hangi bina içinde yaşayanlara mezar olacak biliyor." diyen Altaylı, şu eleştirileri getirdi:

"Biliyor da ne yapıyor peki? Hiçbir şey. Yol yapılıyor, köprü yapılıyor, havaalanı yapılıyor, hatta kanal yapmaya çalışılıyor. Ama depremde yıkılacağı belli olan birkaç on bin ev için hiçbir şey yapılmıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları bir şey yapmak sayılmıyor."

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