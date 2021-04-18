Fatih Altaylı: Bakan Varank aşı olmamış mıydı?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli aşı için gönüllü denek olmasına ilişkin olarak, "Gürsel çiftinin VLP aşısının Faz 1 çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü denek olmuş Doğrusu şaşırdım. Çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler. Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum." yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Yerli aşı çalışmaları tam gaz sürüyor. Kayseri ve Yozgat aşılarından sonra umut veren bir diğer çalışma da Ankara’da biri Bilkentli, diğeri ODTÜ’lü Gürsel çiftinin yürüttüğü VLP aşı. Mayda Gürsel ve İhsan Gürsel’i herkes Biontech’in sahipleri Şahin çiftine benzetiyor. İnşallah başarıları da benzer. VLP, 'virus like particle' demek. Yani içinde virüs olmayan ama virüse benzeyen proteinler bulunan aşı. Benzer aşılar için dünyada çalışmalar yürütülüyor. Gürsel çiftinin aşısı Faz 1 aşamasına gelmiş. Yani küçük bir grup gönüllü üzerinde deneniyor. Bu grubun yaş, sağlık durumu gibi bir özelliği olması gerekmiyor. 30-40 kişilik bir grup." ifadesini kullandı.