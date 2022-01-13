Faruk Bildirici: ”Dilara'yı koruyamadık" başlıkları, kadını değil sorumluları koruyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’a dair haberlerde kullanılan “Dilara'yı koruyamadık” başlığını eleştirdi. Bildirici, “Dilara'yı koruyamadık’ başlıkları, kadını değil sorumluları koruyor” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com’da yayımlanan yazısında, “Zaten gazeteler, bir olayı sorgular, eksikleri, yanlışları araştırır, bulur ve yayımlayarak yetkilileri uyarır; görevlerini yerine getirmelerini sağlar. Gazeteciler, kadınların korunmasına bu şekilde yardımcı olabilir. Ama 'Dilara’yı koruyamadık' başlıklı haberlerde böyle bir kaygı güdülmüyor, sadece üzüntü belirtiliyordu. Oysa Prof.Dr. Süleyman İrvan’ın sosyal medyadaki paylaşımında dikkat çektiği gibi, bu başlıklar sorunun çözümüne ve kadınların korunmasına katkı sağlamıyor." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

“Koruyamadık” başlıkları atmak yerine savcılığın ihmali, polisin eksikleri sorgulanmalı, araştırılmalıydı. Bu olayda karanlıkta kalan ve aydınlatılması gereken sorular da belliydi:

1-Dilara Yıldız altı kez şikayet etmesine rağmen öldürmekle tehdit eden eski nişanlısı nasıl oldu da serbestçe dolaşabildi? Savcılık, şikâyetler karşısında neden duyarlı davranmadı?

2-Polis, karakolun hemen bitişiğindeki bir cinayeti, üstelik de Dilara Yıldız’ın haber vermesine rağmen neden önleyemedi? Polisler, neden restorana girerken katilin silahına davranacağını gözeterek önlem almadı?

Maalesef “Koruyamadık” başlıkları atan Hürriyet, Cumhuriyet, Posta ve Karar gazetelerinin dışındaki diğer medya kuruluşlarında da bu sorulara yanıt aranmamıştı. Akşam, Türkiye, Yeni Şafak, Yeni Çağ, Yeni Asır ve Korkusuz gazetelerinde de “Genç avukat eski nişanlı kurbanı” diye sıradan bir adli vaka olarak yansıtmıştı cinayeti. İnternet sitelerinde de benzer haberler yer alıyordu. Gördüğüm kadarıyla sadece “Karakolun dibinde kadın cinayeti” diyen Milliyet ile “Defalarca şikayetçi oldu duyan olmadı” başlığını kullanan Birgün gazeteleri yetkililerin eksikliklerine ve ihmallerine dikkat çekmişti.

Milliyet ve Birgün’ün haber sunumları ilk gün için doğru olabilir. Ancak olay yerine gidip tanıklarla konuşmak, yetkililerden sorulara yanıt almak, Dilara Yıldız’ın korunamamasının nedenlerini araştırmak gerekir.Her kadın cinayetini bir dosya olarak ele alıp, sonuna kadar kovalamakla ihmaller, sorumlular ortaya çıkarılabilirse yeni cinayetlerin önlenmesine yönelik mesafe alınabilir. Aksi halde gazeteciliğin kadın cinayetlerinin önlenmesine bir katkısı olamaz."