Facebook'a 'beğenmeme' butonu geliyor

Sosyal paylaşım devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bir "beğenmeme" butonu ekleyeceklerini duyurdu.

Zuckerberg Facebook'un California'daki genel merkezinde yapılan bir soru-yanıt toplantısında, beğenmeme butonunun insanların empatilerini gösterebilecekleri bir yol olacağını söyledi.

Zuckerberg şirketin kullanıcı denemelerine başlamaya "çok yakın" olduğunu da belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bazı kullanıcılar, şirketin simgelerinden biri haline gelen "beğen" butonunun Facebook'un 2009'da kullanıma sokulmasından bu yana sürekli olarak bir "beğenmeme" butonu talep ediyordu.

Zuckerberg "İnsanlar uzun yıllardın bana 'beğenmeme' butonunu soruyor. Belki yüzlerce kişi sordu bunu bana. Bugün özel bir gün çünkü bugün bunun üzerinde çalıştığımızı söyleyebiliyorum ve yakında denemelere başlayacağız" dedi.

Zuckerberg ayrıca "beğenmeme" butonunun kullanıcıların diğerlerinin paylaşımlarını kötüleyecek bir mekanizma haline gelmesini istemediğini de vurguladı.

Üzücü paylaşımlar için

Beğenmeme butonunun bunun yerine üzücü paylaşımların beğenilmesinin kötü olacağı durumlar için kullanılması amaçlanıyor.

Philedelphia'daki Drexel Üniversitesi'nden sosyal medya uzmanı Prof. Andrea Forte da kullanıcıların birden birbirlerinin paylaşımlarına saldırmayacağını belirtti.

Forte, "Negatif duyguları ifade etmek için, örneğin gördükleri reklamlardan duydukları rahatsızlıkları bunu kullanabilirler. Ama birden arkadaşlarının bebeklerini, arabalarını, kedilerini ya da yemek pişirme deneyimleri için beğenmeme butonunu kullanacaklarından şüpheliyim" dedi.