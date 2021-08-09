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Dünya

Facebook'a yeni "dua isteme" özelliği

09 Ağustos 2021 09:13

Facebook, ABD'deki kullanıcılar için deneme aşamasında olarak "dua isteme" özelliğini devreye soktu. Kullanıcılar ne için dua ettiklerini yazdıklarında arkadaşları "Dua ettim" butonuna tıklayabiliyor ya da yorum yapabiliyor. 

ABD'de aralık ayında deneme aşamasında yürürlüğe giren güncelleme, pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı amaçladı. 

Facebook grupları içinde ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi haberler veren kişiler gruptakilerden dua isteyebiliyor. 

Diğer kullanıcılar da beğeni butonu gibi "Dua ettim" butonuna basıyor. 

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