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Kültür-Sanat

!f Istanbul’dan anime tutkunlarına müjde!

Şubat 2015'te gerçekleşecek !f Istanbul’da, anime ustası Isao Takahata'nın son filmi ile Hayao Miyazaki ve Ghibli Stüdyoları'nı anlatan belgesel Türkiye'de ilk kez gösterilecek

11 Aralık 2014 17:26

Anime ustası Isao Takahata’nın 14 yıl aradan sonra çektiği ilk film “The Tale Princess of Kaguya/Prenses Kaguya Masalı” ve dünyanın en ünlü anime yapımcısı Hayao Miyazaki’nin hayatının yanı sıra, Takahata ile birlikte kurdukları Ghibli Stüdyoları’nın kapanması haberinin gerisinde yatanları anlatan “The Kingdom of Dreams and Madness/Düşlerin ve Çılgınlığın Krallığı”, Türkiye’de ilk kez 2015'teki !f İstanbul’da gösterilecek.

70’lerin kült animasyonu Heidi’nin yönetmenliğinin yanı sıra “Grave of the Fireflies”, “Only Yesterday”, “My Neighbors the Yamadas” gibi pek çok kült animeye imza atmış Isao Takahata’nın 14 yıl aradan sonra çektiği ilk film de olan “The Tale Princess of Kaguya/Prenses Kaguya Masalı”, yaşlı bir çiftin ormanda bulup büyüttükleri sihirli bir bebeğin masalsı hikâyesini anlatıyor. Pek çok eleştirmenin hayranlıkla karşıladığı ve gerçek bir sanat eseri olarak nitelendirip yılın en iyi animasyonu saydıkları film, Ghibli Stüdyoları’nda sırf elle çizilerek ve sulu boyayla renklendirilerek yaratıldı.

Ghibli Stüdyoları’na selam gönderdiğimiz bir diğer film “Oyun” bölümünde yer alan “The Kingdom of Dreams and Madness/Düşlerin ve Çılgınlığın Krallığı”. Anime dünyasının ustası Hayao Miyazaki’nin hayatını konu alan film aynı zamanda, “Spirited Away”, “My Neighbor Totoro”, “Princess Mononoke” gibi anime klasiklerini yaratmış Ghibli Stüdyoları’nın artık üretimleri durduracağı açıklamasının ardında yaşananları anlatmasıyla da türün tutkunlarını heyecanlandıran bir belgesel.

The Tale Princess of Kaguya/Prenses Kaguya’nın Öyküsü’nün fragmanı:

 

 

 

The Kingdom of Dreams and Madness/ Düşlerin ve Çılgınlığın Krallığı’nın fragmanı:

 

 

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