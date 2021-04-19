Ezel'in Ömer'i ekranlara dönüyor

Başrollerini Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştıkları, Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisinin "Ömer"i ünlü oyuncu İsmail Filiz, ekranlara dönüyor.

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde "Ömer Uçar" karakterine hayat veren ünlü oyuncu İsmail Filiz, dört yıl aranın ardından ekranlara dönüyor. Filiz, TRT 1'in iddialı dizisi Barbaros'un kadrosuna dahil oldu.

Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan 'Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu, rolü için çalışmalara başladı.



İsmail Filiz yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.