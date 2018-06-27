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EYÜPSULTAN'DA KAMYONET EVİN ÇATISINA UÇTU : 1 ÖLÜ

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)  Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen  kamyonet evin çatısına uçtu

27 Haziran 2018 12:09

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) 
Eyüpsultan\'da yokuş aşağı inen  kamyonet evin çatısına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza saat 07.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak\'ta meydana geldi. Halis Parıldayan kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Halis Parıldayan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinen görüntü
-Sokaktan ve binadan görüntü
-Ev sahibi ile röportaj
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar
 

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