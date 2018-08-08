Eyüpsultan, Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUYL,(DHA)-KURBAN Bayramı’na sayılı günler kala Anadolu\'nun değişik illerinden İstanbul\'a kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Bayrama kısa bir süre kala Eyüpsultan\'da Kemerburgaz bölgesinde kurban satış ve kesim alanları kuruldu.



Anadolu\'dan gelen hayvan satıcıları da ilçe belediyelerince kurulan kurban kesim ve satış alanlarına yerleşmeye başladı. Eyüpsultan\'da ise Kemerburgaz bölgesinde kurban satış ve kesim alanları kuruldu. Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerin oluşmaması ve hijyenik şartların sağlanması amacıyla yetkili birimler de bayramda görev başında olacak.



Eyüpsultan Belediyesi de bayramda 7 gün 24 saat çalışacak, Çağrı Merkezi ise dilek, talep ve şikayetleri almaya devam edecek.



VETERİNERLER KURBANLIKLARIN KONTROLÜNÜ YAPACAK

Kemerburgaz\'da kurulan 110 çadırlık kurban satış ve kesim noktasında yer alan sosyal tesisler ise içerisinde yer alan mescit, yemek salonu, kafeterya, banyo ve tuvaletler ile vatandaşlara hizmet verecek. Veterinerler de satışa sunulan kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştirecek. Pazarda üç gübre toplama alanı, biri küçükbaş olmak üzere beş kesim yeri, yüzlerce araç kapasiteli otopark ve güvenlik noktaları da bulunuyor.

KURBANLIKLAR MODERN VE HİJYENİK BİR ORTAMDA KESİLECEK



Eyüpsultan Belediyesi temizlik, zabıta ve veteriner ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ve denetlenen bölgelerde vatandaşlar kurbanlıklarını modern ve hijyenik ortamda kestirebilecek. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de düzenli olarak dezenfekte amaçlı tüm alana ilaçlama yapıyor. Pazara kurbanlıkların gelmesinin ardından bugün de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri karasinek yemi, uçkun ve larvasit uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede kurulan kurbanlık satış ve kesim yeri, Kemerburgaz Yaşam Kent Karşısında, Eyüpsultan Belediyesi Hayvan Kliniğinin de arkasında yer alıyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)