Evrensel yazarı Sözeri: RTÜK, ‘mış gibi’ yapmaya bile tenezzül etmeden gücünü hükûmete muhalif olarak etiketlediği medyayı sindirmeye harcıyor

Evrensel gazetesi yazarı Ceren Sözeri, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Evrensel gazetesinin 25. yaş kutlaması videosunu yayımlayan TELE1'e, "Terörü övmek, teşvik etmek, terör örgütlerini güçlü veya haklı göstermek" suçlamasıyla üst sınırdan para cezası vermesini köşesinde yorumladı. Sözeri, "RTÜK, ‘mış gibi’ yapmaya bile tenezzül etmeden gücünü hükûmete muhalif olarak etiketlediği medyayı sindirmeye harcıyor" düşüncesini dile getirdi.

Sözeri, "Cezaya gerekçe olansa videoda bir kız çocuğunun sarı, kırmızı ve yeşil renklerde desenleri olan bir tülbendi tutması. Bir saniyelik görüntünün üst metninde 'bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi' yazılı. RTÜK’ün eli bu konuda o kadar serbest ki istese her sekanstan bir ceza çıkarabilir, sadece bunu seçmişler. Bir taşla iki kuşu vurmanın coşkusunu da yaşamışlardır içten içe kim bilir… Hem Tele1’i hem Evrensel’i hem de dayanışmayı hedef almanın dayanılmaz lezzeti(!)." görüşünü savundu.

RTÜK'ün ceza için gerekçe gösterdiği kare

Sözeri, "Çünkü kimse RTÜK’ten sarı, kırmızı, yeşil renklerde bir objenin suçla bağlantısını nasıl kurduğunun hesabını sormayacak, kimse kültürel bir simgenin suç sayılmasının başlı başına bir ayrımcılık olduğuna dair itirazda bulunmayacak. Kimse 2017’de Erdoğan’ın sarı, kırmızı, yeşil kofili çocuklara gösterdiği şefkati dakikalarca yayınlayan televizyonlara neden ceza vermediğini sorgulayamayacak. 'Bu sebeplerden cezaevine düşmüş biriyim. Diyarbakır bu zulmü çok daha ağır yaşadı. 2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya geldik yeni bir parti kurmaya karar verdik işte bu sebeple adalet ve kalkınma koyduk ismini' demişti aynı konuşmasında Erdoğan. Medyada kamu yararını, lisans ve frekans dağıtımı üzerinden bir nevi adaleti sağlamakla görevli RTÜK, çok uzun zamandır, ‘mış gibi’ yapmaya bile tenezzül etmeden gücünü hükümete muhalif olarak etiketlediği medyayı sindirmeye harcıyor. Elini, kolunu tutabilen yok. Çünkü geçmişte de olduğu gibi bu koltuklar iktidara sadakatin sınandığı, yarın icabında milletvekilliği, ihaleler, yönetim kurulu üyeliklerine uzanan bir sıçrama tahtası. Çünkü diğer taraftan Cem Küçük’ün dediği gibi 'Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse bir kere biz dahil herkes yargılanır” ifadesini kullandı.

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