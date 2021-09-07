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Bilim / Teknoloji

"Evrenin başka yerlerinde de virüsler olabilir"

Astrobiyolog ve Kozmolog Prof. Paul Davies, "Virüsler olmadan Dünya gezegeninde sürdürülebilir bir yaşam olamayacağını düşünüyorum” dedi

07 Eylül 2021 09:39

Önde gelen bilim insanı, virüslerin yalnızca Dünya'da bulunmayabileceğini, eğer yaşam varsa, evrenin başka yerlerinde de ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Astrobiyolog ve Kozmolog Prof. Paul Davies, uzaylı fikrinin mikrobiyal yaşamdan, bize sinyal gönderebilecek gelişmiş medeniyetlere kadar uzandığını söyledi.

Virüslerin hareketli, genetik unsurlar olarak düşünülebileceğini söyleyen Davies, virüslerden elde edilen genetik materyalin, yatay gen transferi olarak bilinen süreçle insan ve diğer hayvanların genomlarına dahil olduğunu ileri sürdü.

Mikropların yaşam için önemi bilinirken, virüslerin rolünün daha az takdir edildiğini savunan bilim insanına göre, başka dünyalarda hücresel yaşam varsa, virüslerin muhtemelen canlılar arasındaki genetik bilgiyi aktarmak için var olacağını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19), insanlarda virüsler hakkında belirsiz bir bakış açısı bırakmış olsa da, Davies bütün virüslerin kötü olmadığını söyleyerek, "Aslında, çoğunlukla iyiler. Virüsler olmadan Dünya gezegeninde sürdürülebilir bir yaşam olamayacağını düşünüyorum” dedi.

 

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