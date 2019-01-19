Evinde \'diorama\' yaparak ek gelir sağlıyor



ANKARA\'da teknik ressam Muhammet Mevlüt Aydın (32), evinde \'diorama\' (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin üç boyutlu modellenmesi) yaparak ortaya çıkardığı eserleri satarak ek gelir elde ediyor. Aydın\'ın, genelde oyuncak arabaları eskitip hurda araç görüntüsü vererek yaptığı ürünler ilgi görüyor.

İnşaat firmasında teknik ressam olan evli ve 1 çocuk babası Muhammet Mevlüt Aydın, çocukluğundan bu yana merak sardığı oyuncak arabaları kullanarak 4 yıl önce diorama yapmaya başladı. Evinin kapalı balkonunu mini atölyeye çeviren Aydın, genelde oyuncak arabaları kullanarak gerçek veya kurgu bir olayın modellemesini yaptı. Oyuncak arabaları eskitme tozları ile eskitip hurdaya dönüştüren Aydın\'ın, yaklaşık 3 ay boyunca çalışarak yaptığı ürünler beğeni topladı.

İş çıkışı ve hafta sonları evde diorama sanatı ile uğraşan Aydın, el emeği ürünleri satarak ek gelir sağladığını söyledi. Muhammet Mevlüt Aydın, yaklaşık 4 senedir diorama ile uğraştığını söyleyerek, \"İlk önce bu işe hobi olarak başladım. Ürün yaptıkça isteyenler de çoğalmaya başladı. Ben de belli bir ücret karşılığında satışlarını gerçekleştirdim. Şu anda da hem hobi hem de ek gelir olarak devam ediyorum. Malzemelerin genelini fabrikasyon ürünler olarak internetten temin ediyorum. Bazılarını da kendi elimle yapıyorum ya da kalıplarını çıkarıp, boyayıp maketlerin içerisinde kullanıyorum\" dedi.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğunu anlatan Aydın, \"Çocukların oynadığı oyuncaklardan alıyorum. Bunu da boyalar ve eskitme tozları ile eskitip üzerine aksesuarlarla hurda bir araç görüntüsü verebiliyorum. Ürünlerin satış fiyatları 150 TL’den başlayıp, yaklaşık 6 bine kadar çıkabiliyor. Ürünün işçiliği, detayları, istenilen araç modeli ve ölçek durumuna göre fiyatlar değişebiliyor. Bir ürünün son haline gelmesi yaklaşık 3 ayı buluyor. Daha detaylı çalışmamı gerektiren bir şey olursa arkadaşlarımdan destek alıyorum. Süre maksimum 7 aya kadar uzayabiliyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aydın\'ın diorama yaparken

-Yaptığı eserlerden yakın planlar

-Aydın ile röp.

Dosya adı: Evinde \'diorama\' yaparak ek gelir sağlıyor

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)