Evin banyosunda başladığı üretimi, 100 metrekarelik serada sürdürüyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde yaşayan Ayhan Özmen, evinin banyosunda başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğini, bakanlıktan aldığı 40 bin TL hibe desteğiyle kurduğu serada sürdürüyor. Özmen, 100 metrekarelik alanda kurduğu serada ürettiği kültür mantarını, kilosu 10 TL\'den satıyor.

Palu\'da oturan Ayhan Özmen, Denizli\'den getirdiği tohumla evinin banyosunda kültür mantarı yetiştirmeye başladı. Bir süre sonra bu işten para kazanmaya karar veren Özmen, KOSGEB\'den girişimcilik sertifikası alan eşiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na başvurdu. Genç girişimcilere yönelik bakanlığın başlattığı \'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi\'nden 40 bin TL hibe alan Özmen, 100 metrekarelik alanda sera kurdu.

Kültür mantarı üretimine başlama sürecini anlatan Özmen, \"Adana\'da ikamet eden bir köylümüzün eşi, eşime Adana\'da kültür mantarı yetiştirdiklerini anlatması sonrasında eşim, bu işi Palu\'da da yapabileceğimizi belitti. Ben de bu konu hakkında araştırma yaptım. Araştırmaları ilerlettim ve bu konu ile ilgili videolar izledim. Denizli\'den getirdiğimiz ilk tohumla bu işi, evimizin banyosunda deneme amaçlı yapmaya başladım. Sonrasında bu işi, daha profesyonelce yapma kararı aldım. Biz, bu işi yapabileceğimize inanmıştık. İşi büyütüp, profesyonelce yapma kararı aldıktan sonra eşim KOSGEB kursuna yazılarak, girişimcilik sertifikası aldı\" dedi.

\'8 SAATİMİZ SERADA GEÇİYOR\'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi\'ne başvurduktan sonra heyecanla sonucu beklediklerini kaydeden Özmen, \"Biz, bu işi yapabileceğimize inanmıştık ve devletimizin de bizlere inanmasını beklemekten başka şansımız yoktu. Birkaç aylık heyecanlı bekleyişimizin sonunda hibe desteği aldığımızı öğrendikten sonra çok mutlu olduk. Aldığımız hibe desteği sonrasında seramızı kurduk. Kompostlarımız, hazır olarak geldi. Yaklaşık 50 gündür de üretime başladık. İlk etapta bu işin kolay olacağını sanmıştık. İşin içine girdiğimizde hiç de öyle olmadığını bir süre sonra anladık; ama bizler, bu işi yapabileceğimize inanmıştık. Süreç içinde işin uzmanlarından destek alarak, her geçen gün bu konudaki açığımızı kapattık. Günde yaklaşık 8 saatimiz serada geçiyor. Bu iş, yeni doğmuş bir çocuğa bakmaktan daha nazik; çokça ilgi istiyor\" diye konuştu.

Kültür mantarı yetiştiriciliğini Elazığ\'da sadece kendilerinin yaptığını belirten Özmen, \"Tunceli, Bingöl ve Muş illerinde bu işi yapanın olmadığını biliyorum. Kültür mantarı, ılıman ve nemli bölgelerde yetiştiriliyor. Dolayısıyla bölge genelinde pek yaygın değil\" dedi.

\'BU GİRİŞİMLE BİRÇOK İNSANA ÖRNEK OLDUK\'

Elazığ\'ın ilçelerinde, ürettikleri kültür mantarını kilosu 10 TL\'den satmaya başladıklarını da dile getiren Ayhan Özmen, şunları söyledi:

\"Yetiştiğimiz mantarları Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde kilogramı 10 TL\'den satıyoruz. Diğer ilçelerimizde vatandaşlar, bizleri tanımadıkları için ürünlerimize \'Acaba zehirli olabilir mi?\' şüphesiyle bakıyorlar. Oysa ki üretim sürecimiz, tamamıyla Palu İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Aksine, besleyici değeri yüksek olan bir besin maddesi. Şu an kültür mantarı ürettiğimiz seramız, 100 metrekare. İleriki aşamalarda bu işi, büyüterek, daha profesyonelce ve bölgeye hitap edecek şekilde yapmayı planlıyoruz. Yaptığımız bu girişimle birçok insana örnek olduğumuzu düşünüyorum. Şu an bizlere \'Bu işi beraber yapalım\' diyen onlarca kişiyi sayabilirim. Bu da gösteriyor ki halkımıza örnek projeler sunulursa ve teşvik edilirse açılacak yeni istihdam sahalarıyla işsizliğin bir nebzede olsa önüne geçilmiş olur.\"



FOTOĞRAFLI