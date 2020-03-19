Evde Koronavirüs'le nasıl baş edilir?

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Evler sık sık havalandırılmalı
Dışarıdan geldikten sonra eller mutlaka yıkanmalı
Dışarıdan geldikten sonra duş almak önemli
Dışarıdan geldikten sonra temas edilen bütün yüzeylerin (kapı kolları, elektrik düğmeleri, market alışverişinde kullanılan poşetler vs) enfekte olduğu var sayılmalı eller yıkanmalı
Dışarıdan geldikten sonra kıyafetler çıkarılıp havalandırılmalı
Saatte bir eller 2 ya da 3 kez yıkanmalı, dezenfektan jellerin cildi kurutma özelliği nedeniyle sabun tercih edilmeli
Çöp ya da sipariş almaya gelen kişilerle 1 ya da 1,5 metrelik mesafe korunmalı, olası temas sonrası eller yıkanmalı
Sürekli evde kalanlar da normal zamanlardaki gibi çöpü attıktan sonra, gıdalara dokunmadan önce ellerini yıkamalı