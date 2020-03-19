Evde Koronavirüs'le nasıl baş edilir?

T24 Haber Merkezi

Koranavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrıları sonrası evlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu önem kazanmaya başladı.

İşten, alışverişten, hastaneden ya da başka bir nedenle sokağa çıkıp eve döndükten sonra dikkat edilmesi gerekenleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Esin Şenol T24 için anlattı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid 19)'ün kurumaya, güneş ışığı ve havalandırmaya dayanıksız olduğunu belirten Şenol'un pandemi ile evde baş etmeye dönük önerileri şöyle:

Evler sık sık havalandırılmalı Dışarıdan geldikten sonra eller mutlaka yıkanmalı Dışarıdan geldikten sonra duş almak önemli Dışarıdan geldikten sonra temas edilen bütün yüzeylerin (kapı kolları, elektrik düğmeleri, market alışverişinde kullanılan poşetler vs) enfekte olduğu var sayılmalı eller yıkanmalı Dışarıdan geldikten sonra kıyafetler çıkarılıp havalandırılmalı Saatte bir eller 2 ya da 3 kez yıkanmalı, dezenfektan jellerin cildi kurutma özelliği nedeniyle sabun tercih edilmeli Çöp ya da sipariş almaya gelen kişilerle 1 ya da 1,5 metrelik mesafe korunmalı, olası temas sonrası eller yıkanmalı Sürekli evde kalanlar da normal zamanlardaki gibi çöpü attıktan sonra, gıdalara dokunmadan önce ellerini yıkamalı

Virüsün çeşitli metallerde kalış süresiyle ilgili yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Şenol, "Verilen süreler laboratuvar ortamlarında yapılan deneylerle ilgili. Bu benim bir kişiye 100 yıl yaşarsın dememe benziyor" yorumunu yaptı.