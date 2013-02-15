Euro Bölgesi'nde durgunluk derinleşti

Euro Bölgesine ilişkin son verilere göre bölgedeki resesyon 2012'nin son çeyreğinde derinleşti. Bölgenin tamamında ekonomiler ortalama olarak yüzde 0,6 oranında küçüldü.

Bölge geneline ilişkin bu küçülme son 4 yılın en büyüğü olarak belirtilirken, Almanya ve Fransa'da da küçülme bekleniyordu ancak açıklanan rakamlar bunun beklenenden daha büyük olduğunu gösterdi.

2012'nin geneline bakıldığında, ilk çeyrekte büyüme olmadığı, ikinci ve üçüncü çeyrekte de küçülme olduğu görüldü. Son çeyrekteki daralma, diğer daralmaların çok üzerinde oldu.

Ekonomilerde küçülme olduğunu gösteren son rakamlar Euro'nun değer kaybetmesine yol açtı; Avrupa'nın para birimi 1,3320 ABD dolarına eşitlendi.

ING adlı kuruluştan Carsten Brzeski, kimi verilerin durumun çok çok kötüleştiğine işaret ettiğini, daralmanın yaygın olduğunu, istikrar kazandırma girişimlerinin sunduğu olumlu resmi yansıtmadığını söylerken, "2013 yılında büyümenin geri dönmesini beklediklerini ancak bunun küçük olacağını, durgunluğun, özellikle çevre ülkelerde, ağır sonuçlar doğurmasını" beklediklerini belirtiyor.



Almanya ve Fransa'daki durum



Avrupa'daki daralma ilgili yaptığı açıklamada Almanya İstatistik Dairesi, küçülmeyi ihracat gelirlerinin azalmasıyla açıkladı. Fransa ekonomisi ise yılın son üç ayında yüzde 0,3 ile, 2009 yılının ilk üç ayından yani mali krizin doruk noktasından bu yana en yüksek küçülmeyi yaşadı.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin yılın ilk üç ayında büyüyeceğini tahmin etti. Fransa'nın 2012 yılı genelinde gösterdiği büyüme ise sıfıra yakın.

Almanya ekonomisi konusunda ise uzmanlar daha iyimser. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin kaydettiği küçülmenin kalıcı olmadığını söyleyen iktisatçılar ağırlıkta.

(BBCTürkçe)