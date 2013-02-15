T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi'nde durgunluk derinleşti

Carsten Brzeski: 2013 yılında büyümenin geri dönmesini bekliyoruz ancak bu küçük olacak, durgunluğun özellikle çevre ülkelerde ağır sonuçlar doğurmasını bekliyoruz

15 Şubat 2013 14:30

Euro Bölgesine ilişkin son verilere göre bölgedeki resesyon 2012'nin son çeyreğinde derinleşti. Bölgenin tamamında ekonomiler ortalama olarak yüzde 0,6 oranında küçüldü.

Bölge geneline ilişkin bu küçülme son 4 yılın en büyüğü olarak belirtilirken, Almanya ve Fransa'da da küçülme bekleniyordu ancak açıklanan rakamlar bunun beklenenden daha büyük olduğunu gösterdi.

2012'nin geneline bakıldığında, ilk çeyrekte büyüme olmadığı, ikinci ve üçüncü çeyrekte de küçülme olduğu görüldü. Son çeyrekteki daralma, diğer daralmaların çok üzerinde oldu.

Ekonomilerde küçülme olduğunu gösteren son rakamlar Euro'nun değer kaybetmesine yol açtı; Avrupa'nın para birimi 1,3320 ABD dolarına eşitlendi.

ING adlı kuruluştan Carsten Brzeski, kimi verilerin durumun çok çok kötüleştiğine işaret ettiğini, daralmanın yaygın olduğunu, istikrar kazandırma girişimlerinin sunduğu olumlu resmi yansıtmadığını söylerken, "2013 yılında büyümenin geri dönmesini beklediklerini ancak bunun küçük olacağını, durgunluğun, özellikle çevre ülkelerde, ağır sonuçlar doğurmasını" beklediklerini belirtiyor.


Almanya ve Fransa'daki durum


Avrupa'daki daralma ilgili yaptığı açıklamada Almanya İstatistik Dairesi, küçülmeyi ihracat gelirlerinin azalmasıyla açıkladı. Fransa ekonomisi ise yılın son üç ayında yüzde 0,3 ile, 2009 yılının ilk üç ayından yani mali krizin doruk noktasından bu yana en yüksek küçülmeyi yaşadı.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin yılın ilk üç ayında büyüyeceğini tahmin etti. Fransa'nın 2012 yılı genelinde gösterdiği büyüme ise sıfıra yakın.

Almanya ekonomisi konusunda ise uzmanlar daha iyimser. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin kaydettiği küçülmenin kalıcı olmadığını söyleyen iktisatçılar ağırlıkta.

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

euro bölgesidurgunlukCarsten Brzeskiçevre ülkelerfransaalmanyakriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24