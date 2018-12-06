Etli ekmek, 800 yıldır Konya'da üretiliyor 

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın yöresel meşhur tatları arasında yer alan ve \'coğrafi işaret tescili\' olan etli ekmek, son günlerde \'Sivas\'a mı, yoksa Konya\'ya mı\', ait olduğu yönünde tartışma konusu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin 1200\'lü yıllardan itibaren Konya\'da üretildiğini belirtti. Seçim, 1923 yılında ilk defa Konya\'daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıp, tanınmaya başladığını, 1939 yılından itibaren de sadece etli ekmek üreten işletmelerin açıldığını ve 2 yıl önce \'coğrafi işaret tescili\' alındığını kaydetti.

Konya\'nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan etli ekmek, son günlerde tartışma konusu oldu. Sivaslıların etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu söylemesi üzerine karşılıklı polemikler oluştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin tarihinin 1200\'lü yıllara dayandığını ve ilk kez Konya\'da yapıldığını belirtti. O nedenle etli ekmeğin Konya\'ya ait olduğunu vurgulayan Seçim, şunları söyledi:

\'Etli ekmek tamamen Konya\'nın. Bunu birçok yönden açıklayabiliriz. 1200\'lü yıllarda ilk defa Konya\'nın Kadınhanı ilçesinde Raziye Hatun Hanı\'nda yapılmıştır: Bunlar kayıt altında bilgilerdir. Ayrıca Mevlevilik\'te de mutfak çok önemli bir noktada. Dolayısıyla etli ekmeğin yavaş yavaş yapıldığı söyleniyor. 1923 yılında ilk defa Konya\'daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıyor ve yavaş yavaş iyice tanınmaya başlanıyor. Kebaplardan kalan parçalarla ya da kasaptan alınan etten yapıldığı yönünde çeşitli rivayetler var.\'\'

1939 YILINDA ETLİ EKMEK SALONLARI AÇILIYOR

1939 yılında sadece etli ekmek yapıp satan bir işletmenin açıldığının belirten Seçim, \"1939 yılına geldiğimiz zamanda ilk defa etli ekmek üstüne bir işletme açılıyor. Bu işletme halen hizmet veriyor. Bizim etli ekmeğimiz çok kalın ya da ince değil. Bunun bir standartı vardır. Klasik Konya etli ekmeği; 70-80 santim boyunda, 20-25 santim eninde koyun etinden yapılır. Bu sunulmuyorsa Konya etli ekmeğin dışına çıkılmış demektir. Günümüzde farklı versiyonları yapılıyor. Birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Göze hitap eden uzun etli ekmek de yapılıyor\" dedi.

\'SİVAS\'IN YAPTIĞI PİDEYE BENZİYOR\'

Sivas\'ta yapılanın pideye benzediğini savunan Seçim, \"Elbette onlar da kendi etli ekmeğini yapıyor. Halkı da bunu benimsemiş; ama Konya etli ekmeği başka bir noktada. Türkiye’de nereye giderseniz gidin, etli ekmek hangi yöreye ait deseniz mutlaka Konya diyeceklerdir. Konya\'nın dışına çıkamazsınız. Onların yaptığına pek etli ekmek diyemezsiniz, onlarınki biraz daha pideye benziyor\" diye konuştu.

\'ETLİ EKMEĞİN COĞRAFİ İŞARETİ KONYA\'DIR\'

30 yıldır etli ekmek yaptığını belirten fırın sahibi İsmail Küçüker, \"Etli ekmek kesinlikle Konya\'nındır. Sivas\'ın etli ekmeği Konya ile boy ölçüşemez. Konya, etli ekmekte \'coğrafi işaret tescili\' almıştır. Etli ekmek dendiği zaman akla gelen yer Konya\'dır\" dedi.



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