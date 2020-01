Ete yüzde 5 oranında indirim geldi

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) aldığı indirim kararının ardından, kıyma, kuşbaşı, pirzola gibi ürünler bugünden itibaren yüzde 5 oranında indirimle satılmaya başladı. Dana kıymanın fiyatı 26,90'dan 25,75 liraya düşerken, kuşbaşı 30,40'dan 29,40 liraya geriledi. Dana bonfilenin fiyatı 56,90'dan 52,50 liraya, dana pirzolanın ise 40,90'dan 38,50 liraya düştü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, gıda harcamalarını hafifletmek amacıyla genel enflasyon oranının üzerinde artış gösteren tüm gıda fiyatlarının yakından takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınması talimatını vermişti.

EKK'da özellikle et piyasasıyla ilgili alınmakta olan tedbirler de değerlendirilmiş, önlemlerin etkileri ve et fiyatlarının piyasada makul seviyeye çekilebilmesi amacıyla kısa ve orta vadede alınacak önlemler değerlendirilmişti. Bu çerçevede ESK'nın almakta olduğu tedbirler görüşülerek, alım için gerekli pazar araştırmalarının vatandaşların tüketim hassasiyetleri dikkate alınarak yapılması vurgulanmıştı.

ESK'dan 8 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ürünlerde ortalama yüzde 5 indirimli satış kararı alındığı, indirimli fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti. ESK Genel Müdürü Kasım Piral da kırmızı et fiyatlarını düzenlemeye yönelik tedbir alacaklarını, piyasa fiyatlarının gevşemesi için adım adım müdahale edeceklerini ifade etmişti. Piral, kurumun dana parça paket et fiyatları ile piyasa fiyatları arasında, indirim yapılmadan önce yüzde 23'lük bir fiyat farkı olduğunu, indirimden sonra ESK'nın yaklaşık yüzde 27 daha ucuz et satacağını kaydetmişti.