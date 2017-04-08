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Dünya
Deutsche Welle

ETA, silahlarını teslim etmeye başladı

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, silahsızlanma sürecini başlattı.

08 Nisan 2017 16:45

ETA'nın Fransa'nın güneyinde bulunan 12 silah deposunun yerini Fransız polisine bildirdiği belirtiliyor. Örgüt silahsızlanma sürecinin şerefine Bayonne'da bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

ETA'nın silahsızlanma taahhüdünü içeren 7 Nisan tarihli mektupta "Sürecin başarılı olmasının tek garantisi silahsızlanmaya destek vermek için bugün Bayonne'da bir araya gelecek binlerce kişidir" ifadesine yer verildi.

ETA mart ayı ortasında 8 Nisan tarihine kadar tüm silahlarını teslim edeceğini duyurmuştu.

ETA, 2011'de ateşkes ilan etmişti

1959 yılında Franco'nun diktatörlüğü döneminde İspanya'da kurulan ETA, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunuyor. 829 kişinin ölümünden ve binlerce kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan örgüt, 2011'de ateşkes ilan etmiş fakat silahlarını teslim etmemişti.

ETA'nın 2010 yılında düzenlediği son saldırıda bir Fransız polisi ölmüştü. Örgütten geriye kalan 30 kadar üyenin son olarak ETA'nın eylemleriyle bağlantılı olarak tutuklu bulunan yaklaşık 360 kadar mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya salıverilmeleri için mücadele ettiği belirliyor.

Franco Dönemi'nde, İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir Bask bölgesi hedefiyle kurulan ETA, en az 820 insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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