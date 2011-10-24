Esra Erol depremzedelere kapısını açtı



T24 - Okan Bayülgen'in deprem ile ilgili sunduğu programa telefonla bağlanan sunucu Esra Erol, pansiyonunu depremzedelere açacağını ve çocuklarının da okul sorununu çözeceğini açıkladı.







İzdivaç programlarının ünlü sunucusu ayrıca yazlık ev ve otel sahiplerine de destek çağrısı yaptı.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Van'daki deprem felaketinden sonra evsiz kalan vatandaşlar için Ünlü sunucu Esra Erol'dan anlamlı bir kampanya önerisi geldi..



Esra Erol öncelikle Büyükada'da bulunan 12 odalı pansiyonu Vanlı depremzedeler için tahsis edeceğini duyurdu.



Bir çok ilde, özellikle sahillerde, vatandaşlara ait yazlıkların kış nedeniyle boş kalacağını belirten Esra Erol, herkese Vanlı depremzedelere bu yazlıklarını açması çağrısında bulundu.









